Rallye - WRC : Loeb sera présent au Kenya lui aussi

Loeb : "Le rallye dont j'ai le plus de souvenirs"

Sébastien Ogier (38 ans) et Sébastien Loeb (48 ans) font décidément tout ensemble cette saison. Les deux hommes, retirés officiellement du WRC, s'étaient tous deux offert une pige à Monte-Carlo, en ouverture de la saison où Loeb avait devancé Ogier pour la victoire finale, puis au Portugal le week-end dernier, où cela s'était passé malheureusement beaucoup moins bien pour nos deux représentants, très vite hors-course.Quatre jours après qu'Ogier a annoncé sa participation à cette sixième manche de la saison,"C’était agréable de voir que nous étions compétitifs au Portugal avec le Puma, ce qui était encourageant, car c’est bien de savoir que le Puma est très rapide et compétitif sur la terre", apprécie le nonuple champion du monde, pressé de redécouvrir le rendez-vous kényan, auquel"Le Kenya est assez incroyable, c’est le rallye dont j’ai le plus de souvenirs, avoue Loeb. A cette époque, le Kenya était très différent, nous avions des hélicoptères au-dessus de nos voitures annonçant toute la faune que nous allions rencontrer sur la spéciale. C’est toujours plus compliqué quand tu arrives sur un rallye où tu n’as jamais fait de spéciales auparavant, ça ne va pas me faciliter la tâche. J’ai vraiment envie d’y aller." Une nouvelle dont se réjoui également son équipe. "Seb a évidemment un palmarès fantastique sur les épreuves terre, et sa performance au Rallye Monte Carlo et au Portugal, nous a montré de quoi lui et cette voiture sont capables, se frotte les mains Richard Millener. Avec le Safari Rally, un rallye relativement nouveau au calendrier, nous avons un terrain de jeu assez égal et je pense qu’avec Seb dans l’équipe, nous pouvons vraiment montrer à tout le monde ce que le Puma peut faire." Après-tout, un puma qui brille au Kenya, ça n'aurait rien d'illogique.