Rallye - WRC : Loeb engagé pour le Monte-Carlo !

On ne présente plus Sébastien Loeb. 9 fois champion du monde en rallye,dans le circuit. Tout d'abord au sein de l'écurie Citroën, ponctuellement en 2015 et en 2018 pour un succès au Rallye de Catalogne (2018). Plus récemment, il avait exporté ses talents chez le constructeur japonais Hyundai entre 2019 et 2020 pour plusieurs courses, dont deux podiums au Chili (2019) et en Turquie (2020). A 47 ans, le pilote séduit toujours autant et cette année une autre équipe a fait appel à ses services.Contacté dans un premier temps pour tester le nouveau modèle de la Ford Puma hybride,, première étape de la saison 2022. Nul doute que cette nouvelle apparition ne sera pas la dernière, a fortiori si il brille encore sur ces terres familières. En principauté, le champion français a été sacré à sept reprises. L'autre pilote de la team M-Sport se nomme Adrien Fourmaux. Un Nordiste de 26 ans on ne peut plus prometteur d'après la plupart des observateurs.A cette occasion,. Egalement retraité (en semi-retraite en réalité puisqu'il ne compte pas disputer la saison 2022 dans son intégralité), ce dernier demeure engagé auprès du constructeur japonais Toyota. Son coéquipier Elfyn Evans, double vice-champion du monde en titre, fait figure de grand favori à la succession du Français au palmarès.