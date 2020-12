Rallye – WRC : Le rallye de Suède annulé

Déjà un rallye de moins pour la saison 2021 ! Alors que le 22 octobre dernier, le WRC avait publié un calendrier avec douze rallyes au programme pour la saison prochaine, l’un d’entre eux a d’ores et déjà été annulé : celui de Suède, prévu du 11 au 14 février. La décision a été prise ce mardi par les dirigeants du Comté de Värmland, où devait se dérouler le rallye. La raison ? L’augmentation du nombre de cas de coronavirus dans le pays (320 000 cas et 7500 décès au total), et les mesures sanitaires qui ont été prises pour tenter d’enrayer le développement de la pandémie. « Les organisateurs du Rallye de Suède, la Fédération internationale de l’automobile et le promoteur du WRC comprennent parfaitement que la santé de la population locale est la principale préoccupation, et se sont engagés à un devoir collectif de protection pour protéger à la fois la communauté de Värmland et la famille WRC. Au cours de notre planification, nous avons surveillé de près la constante évolution du covid-19 dans la région. Bien que nous soyons naturellement extrêmement déçus, en particulier compte tenu du nouveau parcours passionnant, c'est une décision que nous soutenons », a réagi Glenn Olsson, le patron du rallye de Suède.

Un rallye de remplacement ?

Pour la quatrième fois depuis sa création en 1950, le seul rallye de la saison à se dérouler à 100% sur neige va donc être annulé (annulation en 1974 pour cause de crise pétrolière, en 1990 pour absence de neige et en 2009 pour cause de rotation avec la Norvège), mais les dirigeants du WRC sont en négociations avec les organisateurs d’un autre rallye pour remplacer celui de Suède. Une annonce est promise « rapidement ». Si tout va bien, la saison débutera à Monte-Carlo en janvier, puis c’est ensuite la Croatie (avril), le Portugal (mai), l’Italie (début juin), le Kenya (fin juin), l’Estonie (juillet), la Finlande (début août), la Grande-Bretagne (fin août), le Chili (septembre), l’Espagne (octobre) et le Japon (novembre) qui seront au programme.