Rallye - WRC - Kenya : Vers un quadruplé Toyota ?

De très gros écarts entre les pilotes

WRC / RALLYE DU KENYA

Classement après l'ES13 (sur 19) - Samedi 25 juin 2022

Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) à 2'38"3

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 4 (ES1, ES5, ES6, ES13)

Loeb : 1 (ES2)

Ce rallye du Kenya 2022 ressemble à une course à élimination. De nombreux pilotes sont victimes de problèmes mécaniques, et après Sébastien Loeb et Craig Breen, hors-course pour la victoire dès vendredi, puis Ott Tänak samedi matin, c'est Thierry Neuville qui a tout perdu samedi après-midi.Le pilote Hyundai laisse donc le champ libre aux Toyota, qui occupent les quatre premières places avant les six dernières spéciales de dimanche. Kalle Rovanperä, vainqueur de l'ES12, compte désormais 40 secondes sur Elfyn Evans, vainqueur de l'ES11. Les deux pilotes n'ont pourtant pas connu un après-midi facile, le pilote finlandais ayant reconnu être "malade" depuis la pause de midi, et le pilote gallois ayant connu un problème de lave-glace dans l'ES13, ce qui a failli le faire heurter un arbre.Le Japonnais Takamoto Katsuta, malgré quelques frayeurs dans la boue et une crevaison pour finir, se trouve à 1'15, alors que Sébastien Ogier profite des malheurs de Neuville pour grimper à la quatrième place. Tout comme Sébastien Loeb (10eme), le champion du monde a assuré l'essentiel en ralliant l'arrivée, mais le manque d'adhérence et quelques "sensations bizarres" dans la voiture l'ont un peu inquiété., mais la météo, la fiabilité mécanique, voire les maux de ventre de Rovanperä pourraient tout remettre en cause...2- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 40"33- Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 1'15"64-5- Oliver Solberg-Elliott Edmondson (SUE-GBR/Hyundai) à 12"19"1...Rovanperä : 4 (ES3, ES4, ES7, ES12)Evans : 2 (ES8, ES11)Neuville : 2 (ES9, ES10)