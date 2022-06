Rallye - WRC - Kenya : Rovanperä nouveau leader, Ogier perd deux minutes après une crevaison

Un rallye qui ne sourit décidément pas aux Français. Après Sébastien Loeb, contraint à l'abandon plus tôt dans la journée, c'est Sébastien Ogier, champion du monde en titre et vainqueur des ES5 et ES6, qui a rencontré des problèmes au Kenya. Ce vendredi, le Tricolore, au volant de sa Toyota, a été victime d'une crevaison, en pleine ES7. Une spéciale de Kedong qui a donc continué, tout au long de cette journée, à faire de nombreux dégâts. Contraint évidemment de s'arrêter pour changer son pneu, cela lui a ainsi fait perdre plus de deux minutes, au niveau de la tête du classement général de ce rallye WRC, comptant pour le championnat du monde de la spécialité.

Breen également en difficulté

Sa huitième place de cette septième spéciale l'a fait dégringoler en sixième position du classement général. Un classement général qui n'a pas connu qu'un seul chamboulement. En effet, le leader de celui-ci est désormais le Finlandais Kalle Rovanperä, au volant de sa Toyota, actuel leader du championnat du monde de la spécialité, et qui a réalisé le meilleur temps de l'ES7, après celui des ES3 et ES4. Au niveau des autres têtes d'affiche du circuit, à noter également que l'Irlandais Craig Breen a dû s'arrêter en pleine spéciale, après avoir cassé sa direction en pleine ligne droite. Gêné par celui-ci, le Japonais Takamoto Katsuta a alors perdu quelques précieuses secondes qui l'ont fait rétrograder de la deuxième à la quatrième place, au classement général.



WRC / RALLYE DU KENYA

Classement après l'ES7 (sur 19) - Vendredi 24 juin 2022

1- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) en 1h20'58"1

2- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 22"4

3- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 25"3

4- Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 26"6

5- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 57"5

6- Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) à 2'08"2

...



Vainqueurs de spéciales

Ogier : 3 (ES1, ES5, ES6)

Loeb : 1 (ES2)

Rovanperä : 3 (ES3, ES4, ES7)