Rallye - WRC - Kenya : Ogier prend les commandes

Sébastien Ogier prend déjà les choses en main. Ce jeudi, du côté du Kenya et pour la sixième manche du championnat du monde des rallyes WRC, le Français, aujourd'hui âgé de 38 ans et au volant de sa Toyota, a réalisé le meilleur temps de la première spéciale, une "super-spéciale" d'ouverture longue de 4,84 kilomètres et courue dans la banlieue de Nairobi, du côté de Kasarani, sous le format d'une course sprint durant laquelle deux pilotes s'affrontaient alors sur des pistes parallèles. Ogier, opposé alors à son compatriote Sébastien Loeb (Ford), 17 titres mondiaux à eux deux sur les 18 dernières années, en profite également pour prendre déjà les commandes de ce rallye Safari WRC, comptant pour le championnat du monde de la spécialité.

Débuts compliqués par Rovanperä

Il devance le Belge Thierry Neuville, au volant de sa Hyundai, qui accuse un retard de 6/10e. De son côté, l'actuel leader du classement du championnat du monde de la spécialité, à savoir le Finlandais Kalle Rovanperä, a été victime d'une crevaison, au volant de sa Toyota, et ce dès les premières mètres parcourus. Il accuse déjà un retard de 11,6 secondes sur la tête. A l'issue de cette spéciale, dans des propos rapportés par l'AFP, Sébastien Ogier, qui a avoué que "ce n'est pas le genre de rallye que j'apprécie", a également déclaré : "Je suis surtout revenu pour le pays et ses habitants." Quant à Kalle Rovanperä, aujourd'hui âgé de seulement 21 ans, pour qui ce fut donc bien plus compliqué, il a confié : "C'est vraiment dommage. Mais c'est heureusement un long rallye."



WRC / RALLYE DU KENYA

Classement après l'ES1 (sur 19) - Jeudi 23 juin 2022

1- Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) en 3'18"8

2- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 0"6

3- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1"1

4- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 1"2

5- Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 1"8

...



Vainqueurs de spéciales

Ogier : 1 (ES1)