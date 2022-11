Rallye - WRC - Japon : Neuville s'adjuge le dernier rallye de la saison

La crevaison d'Evans dans l'ES16 a été un tournant

RALLYE - WRC / JAPON

Classement final à l’issue de l’ES19 (sur 19) - Dimanche 13 novembre 2022

Sébastien Ogier - Vincent Landais (FRA-FRA/Toyota) à 2’23’’6

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 5 (ES1, ES9, ES11, ES12, ES17)

Clap de fin sur la saison 2022. Ce dimanche, le rallye WRC du Japon, treizième et dernière manche du championnat du monde de la spécialité, mais de retour dans le calendrier mondial pour la toute première fois depuis 2010, a été remporté par le Belge Thierry Neuville, pensionnaire de l'écurie Hyundai, sur un parcours inédit, du côté du centre du pays.Quant à l'écurie Toyota, elle sauve l'honneur avec une troisième place finale, avec le local, le Japonais Takamoto Katsuta. Il s'agit du troisième podium en WRC pour celui-ci. Ce dimanche avait lieu la toute dernière matinée de course. Et Thierry Neuville ne s'est pas fait surprendre.Toutefois, après l'ES15, soit la toute première spéciale de cette journée, l'avance du Belge était bien faible sur son premier poursuivant, le Britannique Elfyn Evans. En effet, seuls six petits dixièmes séparaient les deux hommes. Mais dans l'ES16, tout s'est joué, dans la mesure où Evans a crevé l'un de ses pneus. Ce qui l'a contraint à abandonner tout rêve éventuel de victoire finale. ILe pilote Hyundai compte 17 succès depuis l'entame de sa carrière. Dans ce rallye, le Français Sébastien Ogier, octuple champion du monde de la spécialité, a pris la quatrième place finale.Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1'11’’1Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 2'11’’3Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 4'05’’1Les ES3, ES7 et ES13 ont été annulées.Rovanperä : 2 (ES2, ES6)Evans : 4 (ES4, ES5, ES8, ES15)Tänak : 1 (ES10)Neuville : 2 (ES14, ES16)Breen : 2 (ES18, ES19)