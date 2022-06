Rallye - WRC - Italie : Tänak reprend les commandes, Lappi et Neuville abandonnent

Week-end compliqué pour Neuville

RALLYE - WRC / ITALIE

Classement après l’ES13 (sur 21) - Samedi 4 juin 2022



Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 55"2

Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 1'12"9

Vainqueurs de spéciales

Changement de leader en tête du rallye WRC de Sardaigne. En effet, ce samedi matin, le Finlandais Esapekka Lappi, en tête encore ce vendredi soir, est sorti de piste, sur un chemin particulièrement étroit et même glissant., soit l'ES10, et a ainsi, après cet accident survenu lors de la toute fin du tracé long d'un total de douze kilomètres, dû abandonner cette cinquième manche du championnat du monde de la spécialité. En effet, à ce moment-là, sa voiture avait alors perdu la roue arrière ainsi que des éléments de la suspension. Ce qui l'a donc empêché de prendre ensuite le départ de l'ES11. Cette saison, Lappi, au volant d'une Toyota, supplée le champion du monde en titre, à savoir le Français Sébastien Ogier, qui ne dispute pas toutes les épreuves.Par conséquent, c'est l'Estonien Ott Tänak, pensionnaire de l'écurie Hyundai et vainqueur des ES10, 11 et 13, qui a ainsi repris les commandes au niveau du classement général. Il devance l'Irlandais Craig Breen, vainqueur de l'ES12 dans sa Ford, ainsi que l'Espagnol Dani Sordo, dans sa Hyundai. Autre abandon à signaler ce samedi matin, celui de Thierry Neuville, vainqueur en Sardaigne en 2016 et en 2018., derrière le Finlandais Kalle Rovanperä. Son abandon est dû à un accident survenu au tout début de la douzième spéciale. Après un tonneau, Neuville avait réussi à repartir, avant finalement de renoncer définitivement quelques kilomètres plus tard. C'est ensuite via Twitter que son "abandon pour la journée" a alors été annoncé par sa formation. Ce souci s'ajoute déjà à celui de vendredi lorsque le Belge avait alors eu un problème de transmission. Avant son abandon, son retard s'élevait alors déjà à plus de deux minutes du leader, avec une huitième place avant l'ES12.Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 30"9Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 41"2Neuville : 1 (ES1)Evans : 1 (ES2)Lappi : 2 (ES3, ES7)Sordo : 2 (ES4, ES5)Tänak : 4 (ES6, ES10, ES11, ES13)Breen : 1 (ES12)L'ES8 et l'ES9 ont été annulées