Rallye - WRC - Italie : Neuville prend le meilleur départ

C'est parti pour la cinquième manche du championnat du monde des rallyes ! Après la victoire de Sébastien Loeb à Monte-Carlo et les trois succès consécutifs de Kalle Rovanperä en Suède, en Croatie et au Portugal, c'est la Sardaigne qui accueille les meilleurs pilotes du monde (mais pas les deux Français Loeb et Ogier, absents cette fois-ci). Vingt-et-une spéciales sur terre seront au menu, et la première se déroulait ce jeudi, sur un peu plus de trois kilomètres, au nord de l'île. Contraint d'ouvrir la route en tant que leader du championnat, Rovanperä (21 ans) a pris la cinquième place, à une seconde du vainqueur de cette ES1, Thierry Neuville. "On dirait que les conditions vont être glissantes et chaudes ce week-end. C'était difficile d'avoir le bon équilibre dans la voiture car c'était très glissant. On va voir comment ça se passe", a reconnu le jeune Finlandais à l'arrivée.

Grosses chaleurs annoncées

Le Belge, quant à lui, avait hâte de vivre la suite du week-end : "Ca va être chaud, c'est un mot que l'on va beaucoup utiliser pendant les prochains jours. L'adhérence est bonne à certains endroits et mauvaise à d'autres, et je pense que je choix des pneus sera très important. Ce ne sera pas un week-end facile, mais j'ai hâte". Sur leur Toyota, Takamoto Katsuta, Elfyn Evans et Esapekka Lappi ont fini juste derrière Neuville, sans rencontrer de difficultés particulières, même si tous ont reconnu que la chaleur aurait un rôle important durant ce rallye. En effet, pas moins de 31°c sont attendus vendredi et 34 samedi ! Premier Français, Adrien Fourmaux a pris la huitième place au volant de sa Ford, à un peu plus de deux secondes de Neuville. "Les sensations sont vraiment agréables. C'est toujours un rallye difficile pour tout le monde et pour les voitures, donc c'est un très bon défi. Je ne sais pas si le shakedown est représentatif ou non, car il y a une longue ligne droite que nous n'avons pas dans le rallye, mais nous l'attendons avec impatience", a réagi le pilote de 27 ans. Vendredi, huit spéciales seront au programme.



WRC / RALLYE D'ITALIE - SARDAIGNE

Classement après la 1ere spéciale (sur 21) - Jeudi 2 juin 2022

1- Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) en 2'26

2- Takamoto Katsuta-Aaron Johnston (JAP-IRL/Toyota) à 0"5

3- Elfyn Evans-Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 0"7

4- Esapekka Lappi-Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 1"

5- Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 1"0

...

8- Adrien Fourmaux-Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford) à 2"2

...



Vainqueurs de spéciales

Neuville : 1 (ES1)