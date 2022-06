Rallye - WRC - Italie : Lappi devant, Tänak chanceux

Tänak est chanceux

RALLYE - WRC / ITALIE

Classement après l’ES9 (sur 21) - Vendredi 3 juin 2022



Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 15"1

Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 30"8

Vainqueurs de spéciales

Le suspense est entier au rallye d'Italie, cinquième manche de la saison du championnat du monde. Les deux premiers, Esapekka Lappi et Ott Tänak, se tiennent en seulement sept dixièmes, à douze spéciales de la fin. L'Estonien avait pris la tête du classement au détriment du Finlandais après la 4eme spéciale, et à la reprise du rallye après la pause de la mi-journée,Il a repris un peu moins de trois secondes à son rival, pendant que Craig Breen, malgré une frayeur sur un pont et une voiture qui a calé, a pris la troisième place au Français Pierre-Louis Loubet.Mais tout a changé dans l'ES7, qui a vu Lappi signer le meilleur temps avec sept secondes d'avance sur Tänak, et donc lui reprendre la première place, qu'il avait occupée en début de journée. L'Estonien a rencontré des problèmes de transmission durant cette spéciale, avec "l'impression qu'elle s'est cassée vers la fin".en raison de "difficultés pour acheminer les voitures". Tänak aura donc tout le temps de réparer dans la soirée, avant les huit spéciales au programme de samedi. Pierre-Louis Loubet a quant à lui repris la troisième place à Craig Breen lors de l'ES7, pour quatre dixièmes. Quant au leader du championnat, Kalle Rovanperä, il galère en ouvrant la route et pointe au huitième rang, à près d'une minute du leader.Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 0"7Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 15"5Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 16"1Neuville : 1 (ES1)Evans : 1 (ES2)Lappi : 2 (ES3, ES7)Sordo : 2 (ES4, ES5)Tänak : 1 (ES6)L'ES8 et l'ES9 ont été annulées