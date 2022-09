Rallye - WRC - Grèce : Neuville roi du stade

Loeb septième

WRC / GRECE

Classement de la 1ere spéciale (sur 16) - Jeudi 8 septembre 2022

Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (FRA - FRA/Ford) à 1"3

Vainqueur de spéciales

C'est parti pour la dixième manche du championnat du monde des rallyes ! En Grèce, Kalle Rovanperä a une nouvelle balle de match pour tenter de devenir champion du monde, à même pas 22 ans. Mais le pilote finlandais n'a pris que la huitième place de la première des seize spéciales de ce 66eme rallye de l'Acropole.Opposé à Ott Tänak, son dauphin au championnat du monde, Rovanperä a concédé quatre dixièmes à l'Estonien, et une seconde et demie au vainqueur, Thierry Neuville. « Certes, ce n'est pas la spéciale la plus agréable, mais l'une des plus cool que j'aie jamais faites. Lorsque vous conduisez devant une foule comme celle-ci, ce genre de spéciale en vaut la peine », a réagi le leader du championnat.Thierry Neuville, qui a une avance anecdotique sur ses rivaux (un dixième sur Teemu Suninen, une seconde sur Dani Sordo), était quant à lui ravi de piloter dans un stade devant des milliers de spectateurs : « C'est comme ça que cela devrait toujours être : des foules et une atmosphère aussi formidables. Félicitations aux organisateurs d'avoir mis cela en place pour nous et pour tous les spectateurs qui sont venus aujourd'hui.» Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde, qui effectue une pige en Grèce au volant de la Ford Puma, a pris la septième place, à une seconde et trois dixièmes du vainqueur. Une performance rassurante, alors que sa voiture avait connu des problèmes avant son troisième passage sur le shakedown dans la matinée. Vendredi, six spéciales seront au programme.2- Teemu Suninen - Mikko Markkula (FIN-FIN/Hyundai) à 0"13- Dani Sordo - Candido Carrera (ESP/Hyundai) à 1"4- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1"15- Emil Lindholm - Reeta Hämäläinen (FIN-FIN/Skoda) à 1"2...7-...Neuville : 1 (ES1)