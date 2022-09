Rallye - WRC - Grèce : Abandon de Loeb !

🚨 The Rally Leader Is out! 🚨

Drama plagued Stages 8 and 9 here in Greece, resulting in a complete leaderboard reshuffle! 😱🇬🇷#WRC | #WRCLive | #AcropolisRally | #WRCWatchNow



— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 10, 2022

WRC / GRECE

Classement à l'issue de la 10eme spéciale (sur 16) - Samedi 9 septembre 2022



Vainqueurs de spéciales

Loeb : 4 (ES2, ES3, ES4, ES7)

Loubet : 2 (ES5, ES6)

La fête est finie. En tête du rallye de Grèce au terme de la première journée, Sébastien Loeb a été beaucoup moins heureux ce samedi matin. Après la terrible première spéciale du jour, l'Alsacien avait pourtant fait forte impression intercalé entre le premier vainqueur du jour, Ott Tanak, et Thierry Neuville. Un trio intouchable sur ce tronçon de 33 kilomètres. Mais un coup de théâtre est intervenu sur la ligne d'arrivée.. Bien qu'il s'est affairé pendant plusieurs minutes avec sa co-pilote Isabelle Galmiche pour tenter d'arranger le problème, le constat est implacable.Côté tricolore c'est la bérézina ce samedi car outre l'abdication de Sébastien Loeb, Pierre-Louis Loubet a pour sa part dégringolé dans la hiérarchie. Alors qu'il talonnait le nonuple champion du monde de la discipline, il a chuté au 7eme rang. La faute à une crevaison dans la seconde spéciale du jour remportée pardevant le Britannique Gus Greensmith et le Finlandais Esapekka Lappi. Ce dernier bénéficie d'une légère défaillance d'Ott Tanak pour le doubler au général et se positionner - relativement loin - derrière Thierry Neuville, à 31 secondes.2- Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 31"3- Ott Tanak / Martin Jarveoja (EST-EST/Hyundai) à 32"34- Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 44"35- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/tOYOTA) à 58"9...Neuville : 3 (ES1, ES9, ES10)Tanak : 1 (ES8)