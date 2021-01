Rallye - WRC : Fourmaux monte en grade

Fourmaux : "Mieux comprendre chaque élément qui permet d’atteindre le sommet de ce sport"

Adrien Fourmaux aura droit à quelques rallyes au volant d'une Ford Fiesta WRC en 2021 ! Le Français de 25 ans fera partie du trio de pilotes de l’équipe M-Sport cette saison, aux côtés de Gus Greensmith et Teemu Suninen. Greensmith (24 ans), onzième de la saison 2020, après avoir notamment fini cinquième du rallye de Turquie, disputera les douze rallyes au programme de la saison 2021 (si aucun n’est reporté d’ici là…) dans la catégorie WRC pendant que le Français et le Finlandais de 26 ans se partageront la deuxième voiture.Mais Lappi ne sera pas présent en WRC cette saison.Suninen participera au rallye de Monte-Carlo, première épreuve de la saison, du 21 au 24 janvier, aux côtés de Greensmith. Ce qui signifie que Fourmaux participera au rallye dans la catégorie Rally2, dont il a fini troisième au championnat l'an passé, derrière le Norvégien Mads Ostberg et le Suédois Pontus Tidemand. Il fera donc ses grands débuts en WRC plus tard dans la saison, son calendrier n’étant pas encore défini. « C’est une nouvelle saison avec un nouvel objectif, mais avec une autre opportunité fantastique pour moi. Je tiens à remercier Malcolm, Rich et toute l’équipe pour cette opportunité et compte tirer le meilleur parti de toute l’expérience que je suis sur le point d’acquérir cette année. J’ai hâte de viser les meilleurs résultats dans la catégorie WRC 2.Et bien sûr, je suis impatient de faire quelques apparitions avec la WRC, pour vivre la compétition à ce niveau et mieux comprendre chaque élément qui permet d’atteindre le sommet de ce sport », a réagi Adrien Fourmaux, qui fera toujours équipe avec son copilote belge Renaud Jamoul en 2021. Et si c'était lui, le successeur de Sébastien Ogier, qui prendra sa retraite en fin de saison ?