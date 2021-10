Rallye - WRC - Finlande : Tänak grignote encore, Ogier cinquième

ES16 (Laukaa 1, 11,75km) : Tänak grignote quatre dixièmes

RALLYE – WRC / FINLANDE

Classement à l'issue de l'ES16 - Dimanche 3 octobre 2021

Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 2'32"3

Vainqueurs des spéciales

Ott Tänak veut toujours croire à la victoire dans ce rallye de Finlande, et l'Estonien donne tout. Dans la première spéciale de cette dernière journée, le pilote Hyundai a repris quatre dixièmes au leader Elfyn Evans, pour se retrouver désormais à 8"7 du Britannique à trois spéciales de la fin. Sur cette spéciale d'un peu moins de 12 kilomètres, où tous les pilotes ont choisi cinq pneus soft, sauf Evans qui a pris quatre soft et un dur, Tänak s'est dit satisfait à l'arrivée même si certains endroits étaient un peu glissants, alors qu'Evans n'était pas content, avouant qu'il aurait pu faire mieux et qu'il avait beaucoup glissé. De son côté, Sébastien Ogier, qui a écopé d'une pénalité d'une minute samedi soir pour avoir mal attaché son casque, n'a sauf accident, plus de chance de remonter à la quatrième place ni de risque de tomber à la sixième. Le champion de monde a donc roulé tranquillement lors de cette spéciale, finissant sixième à neuf secondes de Tänak. Ce sont désormais les points de la power-stage qui l'intéressent.Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) en 2h03'11"3Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 8"7Craig Breen - Paul Nagle (IRL-GBR/Hyundai) à 25"6Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 47"5Katsuta : 1 (ES1)Breen : 2 (ES2, ES5)Tänak : 7 (ES3, ES4, ES11, ES12, ES13, ES15, ES16)Evans : 7 (ES6, ES7, ES8, ES9, ES10, ES14, ES15)