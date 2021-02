Rallye - WRC - Finlande : Le triplé pour Tänak

ES3 - Mustalampi 1 (24,43km) : Le triplé pour Tänak

Mustalampi, qui s'est déroulée sous un grand ciel bleu et une température de -4°c. "Ce matin, j'ai attaqué fort et parfois j'ai touché les blocs de neige sur le côté. C'était difficile", a confié Tänak après la spéciale. Le champion du monde 2019 en profite pour accentuer son avance sur Craig Breen, cinquième de la spéciale après plusieurs petites erreurs, et qui pointe désormais à plus de 23 secondes au classement général. Sébastien Ogier, quant à lui, n'ouvrait pas la route ce samedi, contrairement à vendredi, et il a limité les dégâts en finissant à sept secondes et demie de Tänak,

RALLYE - WRC / FINLANDE

Classement à l’issue de l’ES3 (sur 10) - Samedi 27 février 2021

Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 57"3

Vainqueurs de spéciales

Troisième spéciale du rallye de Finlande et troisième temps-scratch pour Ott Tänak ! Mais cette fois, l'Estonien ne s'est imposé que pour une seconde, face à son coéquipier de chez Hyundai Thierry Neuville (qui a connu des problèmes techniques de communication avec son copilote), lors du premier passage sur la spéciale demais il n'est encore que neuvième au classement général, à 57 secondes de son rival. "J'ai essayé d'aller le plus vite possible, ce n'était pas facile, c'était très glissant", a-t-il confié à l'arrivée. Le champion du monde espère que les cinq autres spéciales de la journée lui permettront de remonter dans le Top 5, qui n'est qu'à quatorze secondes après l'ES3.Craig Breen-Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 23"6Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 26"1Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 30"8Elfyn Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 43"3Tänak : 3 (ES1, ES2, ES3)