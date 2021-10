ES19 (Ruuhimäki 2, 11,12km) : Evans triomphe !

RALLYE – WRC / FINLANDE

Classement final à l'issue des 19 spéciales - Dimanche 3 octobre 2021

Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 2'54"4

Vainqueurs des spéciales

Et voilà, Elfyn Evans tient sa victoire, la cinquième de sa carrière en WRC ! Le Gallois de 32 ans, en tête du rallye de Finlande depuis la huitième spéciale samedi matin, a remporté sans trembler cette édition 2021, en concluant en beauté avec un succès sur la Power Stage. Le pilote Toyota, vainqueur de 10 ES sur 19, a devancé d'une seconde et sept dixièmes son grand rival du week-end Ott Tänak et remporte donc les cinq points de bonus, en plus des 25 de sa victoire. "Le but est de faire du mieux possible sur chaque rallye. Ce sera aussi le cas en Espagne, ne nous occupons pas du reste"', a fait savoir Evans, seul pilote avec Sébastien Ogier à pouvoir encore être champion du monde.Deuxième à quatorze secondes du vainqueur, Tänak était tout de même satisfait de son week-end : "C'était vraiment génial. On a poussé dur tout le week-end et on essaiera de faire mieux la prochaine fois". Son coéquipier Craig Breen, qui s'invite sur le podium lui aussi en finissant à 42 secondes, n'a pas caché sa joie non plus : "Je suis fier. Trois podiums de suite, je ne peux pas y croire, pour être honnête. J'aurais adoré me battre pour la victoire, ce n'est pas encore le cas, mais c'est déjà mieux que par le passé". Si Esapekka Lappi termine quatrième, la cinquième place finale revient à Sébastien Ogier, qui n'a jamais été dans le coup pour la victoire ce week-end, et n'a pas voulu prendre de risques inconsidérés compte tenu de sa belle avance au championnat du monde. Le Français n'a pas pris de point lors de la Power Stage et a hâte de passer à autre chose : "". Ce sera le cas dans deux semaines en Catalogne et mi-novembre en Italie, pour les deux derniers rallyes de la saison. Avec quatorze points d’avance sur Evans, Ogier pourrait être sacré lors de la prochaine course. A moins que le Gallois ne signe encore un week-end d’exception !Le duel entre Elfyn Evans et Ott Tänak s'est poursuivi lors de l'avant-dernière spéciale, et c'est le Britannique qui l'a emporté de deux dixièmes au terme des 11,75km. "Les sensations sont bonnes, c'est une bonne spéciale, c'était propre et on était concentrés. Nous sommes assez heureux", s'est réjoui le pilote Toyota, qui peut vraiment envisager la victoire avec ses douze secondes et demie d'avance. "Elfyn est sur un bon rythme, nous on prend du plaisir", a déclaré de son côté le pilote Hyundai, conscient qu'il faudrait désormais que son rival commette une grosse erreur lors de la Power Stage de 11,12km pour qu'il parvienne à le doubler. Une fois de plus, Sébastien Ogier a terminé cinquième de la spéciale, et va désormais tout donner pour prendre les cinq points attribués au vainqueur de la Power Stage.Elfyn Evans est aux commandes de ce rallye de Finlande depuis la huitième spéciale et il compte bien aller au bout, même si Ott Tänak le pousse dans ses retranchements ! Le pilote Toyota a de nouveau creusé un petit écart en remportant l'ES17, celle des "grands sauts", avec trois secondes et demie d'avance sur le pilote Hyundai. Le Britannique compte donc désormais un petit pécule de douze secondes face à son rival, à seulement deux spéciales de l'arrivée. "Tout va bien, j'ai fait une spéciale propre, je ne suis pas sorti trop large. Ces deux spéciales du matin étaient compliquées, il y a encore du boulot", a confié Evans à l'arrivée. Comme lors de la première spéciale du jour, Sébastien Ogier n'a pas pris de risques et a terminé cinquième à sept secondes. Il est toujours cinquième au général, à désormais 2'39 de son coéquipier.Ott Tänak veut toujours croire à la victoire dans ce rallye de Finlande, et l'Estonien donne tout. Dans la première spéciale de cette dernière journée, le pilote Hyundai a repris quatre dixièmes au leader Elfyn Evans, pour se retrouver désormais à 8"7 du Britannique à trois spéciales de la fin. Sur cette spéciale d'un peu moins de 12 kilomètres, où tous les pilotes ont choisi cinq pneus soft, sauf Evans qui a pris quatre soft et un dur, Tänak s'est dit satisfait à l'arrivée même si certains endroits étaient un peu glissants, alors qu'Evans n'était pas content, avouant qu'il aurait pu faire mieux et qu'il avait beaucoup glissé. De son côté, Sébastien Ogier, qui a écopé d'une pénalité d'une minute samedi soir pour avoir mal attaché son casque, n'a sauf accident, plus de chance de remonter à la quatrième place ni de risque de tomber à la sixième. Le champion de monde a donc roulé tranquillement lors de cette spéciale, finissant sixième à neuf secondes de Tänak. Ce sont désormais les points de la power-stage qui l'intéressent.Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) en 2h19'13"7Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 14"1Craig Breen - Paul Nagle (IRL-GBR/Hyundai) à 42"2Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 58"8Katsuta : 1 (ES1)Breen : 2 (ES2, ES5)Tänak : 7 (ES3, ES4, ES11, ES12, ES13, ES15, ES16)Evans : 10 (ES6, ES7, ES8, ES9, ES10, ES14, ES15, ES17, ES18, ES19)