Rallye - WRC - Finlande : Evans prend les commandes de justesse, Ogier septième

ES8 (Päijälä 1, 22,61km) : Evans confirme et prend la tête !

ES7 (Kakaristo-Hassi 1, 18,17km) : Evans débute bien, Breen toujours leader

RALLYE – WRC / FINLANDE

Classement à l'issue de l'ES8 - Samedi 2 octobre 2021



Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 48"3

Vainqueurs des spéciales

Troisième victoire de suite pour Elfyn Evans, qui prend la tête du classement général ! Sur la spéciale la plus longue du rallye, le Gallois a démontré tout son talent et a devancé Ott Tänak de quatre secondes et deux dixièmes et Craig Breen de près de sept secondes. "C'était bien, mais pas parfait. A certains endroits, c'était chaud, j'ai perdu ma ligne, mais c'est OK", a confié le pilote Toyota à l'arrivée. Il compte désormais neuf dixièmes d'avance sur Breen au général et 2"3 sur Tänak. "Je suis allé plus vite. Comparé à Ott, ce n'est pas une mauvaise spéciale, mais Elfyn a été excellent. J'ai eu quelques problèmes d'adhérence, mais c'est un super chrono", a déclaré le désormais ancien leader Craig Breen., a reconnu le champion du monde, qui n'a pas besoin de prendre de risques exacerbés au vu de sa belle avance au championnat. A noter que son coéquipier Takamoto Katsuta, vainqueur de la première spéciale et huitième du général, a vu son rallye se terminer après un tête-à-queue qui a endommagé sa voiture.Sur cette spéciale reprenant en grande partie le parcours de la légendaire spéciale d'Ouninpohja, c'est Elfyn Evans, sur sa lancée de vendredi soir, qui s'est montré le plus rapide. Le pilote gallois a devancé de deux dixièmes Craig Breen et d'une seconde et demie Ott Tänak, qui revient à six secondes de Breen au classement général et à quatre de Tänak. "J'ai perdu beaucoup de temps, au moins cinq ou huit secondes. Mais j'ai apprécié, la course est lancée", a réagi de son côté Craig Breen, qui va tenter de conserver sa courte avance lors des trois autres spéciales de la matinée. Sébastien Ogier, septième de la spéciale alors qu'il ne balaie plus la route, reste septième au général.Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) en 1h03'00"3Craig Breen - Paul Nagle (IRL-GBR/Hyundai) à 0"9Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 2"3Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 16"9Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 18"9Katsuta : 1 (ES1)Breen : 2 (ES2, ES5)Tänak : 2 (ES3, ES4)Evans : 3 (ES6, ES7, ES8)