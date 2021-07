⚠️ Drama for @OttTanak in SS3. The Estonian has picked up a front right puncture just over halfway into the stage.@RallyEstonia | #VisitEstonia | #WRC | #RallyEstonia

RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement après l’ES3 (sur 24) - Vendredi 16 juillet 2021



4- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 13”2

La deuxième spéciale du jour ne s'est pas du tout passée comme l'espérait Ott Tänak (Hyundai), bien malheureux. Victime d'une crevaison sur ces routes qu'il connaît par coeur, l'Estonien a dû terminer la spéciale sur trois roues (c'est son pneu avant droit qui a explosé) et doit se contenter de la 7eme place de cette ES3, loin (à près de 30 secondes) de Kalle Rovanperä (Toyota). Le Finlandais signe le meilleur temps devant Sébastien Ogier (Toyota) pour un peu moins de six secondes et reprend les commandes du classement provisoire de cette septième manche de la saison qui se déroule sur les terres de Tänak, vainqueur de la dernière édition. Ce dernier chute à la cinquième place, tandis qu'Ogier se replace au pied du podium, à deux secondes de Thierry Neuville (Hyundai) et quatre de Craig Breen (Hyundai), qui avait terminé deuxième de l'épreuve en 2020. Toutefois, l'Irlandais, pour avoir été grandement gêné par la poussière dégagée par Gus Greensmith (Ford), au ralenti, devrait récupérer du temps après-coup.Sur ses terres, Ott Tänak (Hyundai) est déjà lancé sur les mêmes bases que l'année dernière. L'Estonien, vainqueur de la dernière édition, a dominé la première spéciale du jour de ce rallye d'Estonie lancé jeudi avec le temps scratch de Kalle Rovanperä (Toyota) lors de l'ES1. Comme sur le podium final en 2020, le champion du monde 2019 devance pour le moment Craig Breen (Hyundai), tandis que Rovanperä complète le podium. Derrière, des écarts sont déjà creusés, avec plus de six secondes d'avances pour Tänak sur Thierry Neuville (Hyundai), quatrième de la spéciale, et une marge de plus de huit secondes sur Sébastien Ogier (Toyota), seulement septième temps. L'Estonien le sait : s'il veut avoir une chance d'encore priver le Français d'un huitième sacre, il doit impérativement s'imposer ce week-end et compter sur une défaillance du leader du Championnat du Monde.2- Craig Breen – Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 9”23- Thierry Neuville - Martin Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 11”65- Takamoto Katsuta - Daniel Barritt (JAP-GBR/Toyota) à 15”56- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 25”3...Tänak : 2 (ES2, ES3)Rovanperä : 1 (ES1)