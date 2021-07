Rallye - WRC - Estonie : Rovanperä maintient ses poursuivants à distance, Ogier toujours quatrième

ES21 - Tartu Vald 1 (6,51km) : Neuville enchaîne

ES20 - Elva 1 (11,72km) : Neuville et Tänak ne se lâchent pas

ES19 - Neeruti 1 (7,82km) : Neuville et Tänak dans le même temps

RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement après l’ES21 (sur 24) - Dimanche 18 juillet 2021

4- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 1'34"8

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 1 (ES18)

Une première répétition avant le traditionnel Power Stage qui aura ainsi lieu plus tard dans cette journée de dimanche. A ce petit jeu-là, c'est le Belge Thierry Neuville, décidément en forme dans cette dernière journée du rallye WRC d'Estonie, qui a signé le meilleur temps de cette ES21. A seulement 0''1, on retrouvede cette épreuve. Derrière, un petit écart a été fait, avec le troisième temps décroché par le Britannique Elfyn Evans, à 2''5. Au général, le Finlandais Kalle Rovanperä, toujours largement en tête, continue de gérer tranquillement.On prend les mêmes et on recommence. Comme lors de l'ES19, le Belge Thierry Neuville et l'Estonien Ott Tänak se sont de nouveau partagés la première place, mais cette fois de l'ES20. De son côté, évidemment largement en tête du classement général de ce rallye WRC d'Estonie,, mais c'est mieux que le Français Sébastien Ogier (+1''8) ainsi que le Britannique Elfyn Evans (+4''4).On se rapproche du dénouement de ce rallye WRC d'Estonie. La 19eme spéciale a vu deux hommes se partager la première place, à savoir le Belge Thierry Neuville et l'Estonien Ott Tänak.ou encore le Britannique Elfyn Evans. Cinquième temps, le Finlandais Kalle Rovanperä, toujours largement en tête du classement général de l'épreuve, en a même profité pour accentuer encore un peu plus son avance. Son dauphin, à savoir l'Irlandais Craig Breen, accuse désormais un retard de 51''2. De son côté, le Français Sébastien Ogier n'a pas bougé de sa quatrième place.Craig Breen – Paul Nagle (IRL-IRL/Hyundai) à 54’’2Thierry Neuville - Martin Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1'14"8Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 2'04"7Rovanperä : 8 (ES1, ES3, ES4, ES5, ES6, ES7, ES9, ES10)Tänak : 9 (ES2, ES11, ES12, ES13, ES14, ES15, ES16, ES19, ES20)Breen : 1 (ES8)Neuville : 4 (ES17, ES19, ES20, ES21)