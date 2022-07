Rallye - WRC - Estonie : Evans rafle tout

Rovanperä se contente de la troisième place

RALLYE - WRC / ESTONIE

Classement après l’ES5 (sur 24) - Vendredi 15 juillet 2022

Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 1'04’’8

Vainqueurs de spéciales

Une journée parfaite pour lui. Ce vendredi matin, à l'issue de la cinquième spéciale (sur 24, jusqu'à dimanche), courue du côté de la région de Tartu dans l'est de l'Estonie, et après quatre nouvelles ES toutes tombées dans son escarcelle,, septième manche du championnat du monde de la spécialité. Une position qu'il occupe même depuis le début de cette nouvelle journée de course. Dans des propos rapportés par l'AFP, Evans a ainsi notamment déclaré : "La voiture fonctionne bien et j'ai confiance derrière le volant. Nous devons continuer comme ça cet après-midi, tout pourrait être complètement différent et on ne peut rien prendre pour acquis."De son côté, le leader de la veille, à savoir l'Irlandais Craig Breen (M-Sport Ford), a été contraint à l'abandon pour la journée. Au classement général, Evans possède plus de douze secondes d'avance sur son dauphin, à savoir l'Estonien Ott Tänak (Hyundai). Ce dernier, qui évolue donc à domicile, a déjà triomphé chez lui en 2014, 2018, 2019 mais également en 2020. Vainqueur de quatre des six premiers rallyes en ce début de saison 2022 et donc également bien installé en tête du classement du championnat du monde de la spécialité,. "Nous avons fait ce que nous pouvions en étant la première voiture sur la route. C'était assez glissant, mais nous sommes là", a-t-il ainsi notamment confié.Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 12’’5Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 18’’7Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 41’’0Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 43’’6Breen : 1 (ES1)Evans : 4 (ES2, ES3, ES4, ES5)