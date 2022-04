ES11 - Platak 1 (15,85 km) : Tänak met la pression sur Rovanperä !

ES10 - Jaskovo - Mali Modrus Potok 1 (10,10 km) : Lappi débute bien la journée

RALLYE - WRC / CROATIE

Classement à l'issue de l'ES11 - Samedi 23 avril 2022

Yohan Rossel - Valentin Sarreaud (FRA-FRA/Citroën) à 6'08"4

Vainqueurs de spéciales

Tout est à refaire pour Kalle Rovanperä ! En grande forme depuis le début de ce rallye en Croatie, le Finlandais a connu une 11eme spéciale très compliquée. Sous une pluie torrentielle,Vainqueur de l'ES11, son compatriote Ott Tänak est celui qui en a le plus profité, lui qui reprend plus de 50 secondes au leader et se retrouve à 18"2 de lui au général désormais. Derrière le pilote Hyundai, Thierry Neuville (4eme), Craig Breen (3eme) et Evans (5eme) ont eux aussi pu reprendre un peu de temps sur Rovanperä. A plus de six minutes de ce dernier,Après le récital de Rovanperä depuis ce début de rallye en Croatie, un autre Finlandais s'est illustré ce samedi matin. En effet,Le pilote Toyota a devancé de peu Elfyn Evans (à 0"6), qui est désormais 5eme du général, et Gus Greensmith (à 2"2). De son côté, Kalle Rovanperä, l'actuel leader, a dû se contenter de la 8eme place (à 13"), mais garde une belle avance sur Tänak et Breen, présents sur le podium à cause d'une nouvelle pénalité infligée à Neuville vendredi soir. Le Belge a écopé d'une minute supplémentaire pour de multiples excès de vitesse en liaison. A noter, que, qui était 4eme avant cela. L'organisation a depuis précisé que le Britannique et son co-pilote allaient bien.Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 18"2Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 50"5Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1'28"3Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 2'04"7Rovanperä : 6 (ES1, ES2, ES4, ES5, ES6, ES7)Evans : 1 (ES3)Neuville : 1 (ES8)Lappi : 1 (ES10)Tänak : 1 (ES11)