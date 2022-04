Rallye - WRC - Croatie : Rovanperä a eu le dernier mot !

Un Français gagne en WRC2

RALLYE - WRC / CROATIE

Classement à l'issue de l'ES20 (sur 20) - Dimanche 24 avril 2022



Yohan Rossel - Valentin Sarreaud (FRA-FRA/Citroën) à 10'01



Vainqueurs de spéciales

Le suspense a duré jusqu’à la dernière spéciale, mais le meilleur pilote du week-end a fini par l’emporter. En remportant lors de la Power Stage sa huitième spéciale (sur 19 disputées) du rallye de Croatie, Kalle Rovanperä s’est offert la victoire finale. Alors qu’il était deuxième avec 1"4 de retard sur Ott Tänak avant de s’élancer pour cette dernière spéciale, en raison d’une ES19 où il avait perdu beaucoup de temps en raison de la pluie et un moins bon choix de pneus, le Finlandais a finalement battu l’Estonien de 5"6 lors de cette ES20, qui s’est déroulée dans de bien meilleures conditions. A 21 ans, il s’offre déjà la quatrième victoire de sa carrière en WRC, la deuxième de suite cette saison. « J'étais sûr que nous ne pouvions pas être aussi rapides avec ces pneus, mais c'est incroyable.», a confié Rovanperä à l’arrivée. Ott Tänak termine à 4"3, alors que Thierry Neuville est parvenu à conserver sa troisième place, mais le Belge s’est fait peur. Il a en effet tapé très fort dans un fossé, a failli partir en tonneaux, mais est parvenu à repartir, malgré une crevaison et une rupture de la communication avec son copilote, qui devait alors le guider par gestes ! Il garde finalement 46 secondes d’avance sur Craig Breen. Prochain rendez-vous : au Portugal du 19 au 22 mai !Côté français, en l’absence de Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, qui ne courent pas en WRC à temps plein cette saison, et suite aux problèmes techniques rencontrés dès le premier jour par Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet, la lumière est venue de Yohan Rossel. Le Nîmois de 27 ans a décroché sa toute première victoire en WRC2, au volant de sa Citroën. « Après Monte-Carlo, j’ai travaillé très dur avec l’équipe et cette victoire est pour eux. La chose la plus importante était de gagner ici.», a réagi le pilote français, qui termine septième au classement général.Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 4"3Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 2'21Craig Breen - Paul Nagle (IRL-IRL/Ford M-Sport) à 3'07Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 3'46......Rovanperä : 8 (ES1, ES2, ES4, ES5, ES6, ES7, ES16, ES20)Evans : 2 (ES3, ES9)Neuville : 3 (ES8, ES12, ES18)Lappi : 4 (ES10, ES13, ES14, ES17)Tänak : 2 (ES11, ES19)L'ES15 a été annulée en raison des conditions météo