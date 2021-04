ES20 - Zagorska Sela - Kumrovec 1 (14,09 km) : Ogier, la réponse du champion

ES19 - Bliznec - Pila 1 (25,20 km) : Evans conforte son avance

ES18 - Zagorska Sela - Kumrovec 1 (14,09 km) : Evans prend les commandes

ES17 - Bliznec - Pila 1 (25,20 km) : Evans débute idéalement la journée

RALLYE - WRC / CROATIE

Classement à l'issue de l'ES18 (sur 20) - Dimanche 25 avril 2021

Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) en 2h51’22’’9

Vainqueurs de spéciales

Ce dimanche, Sébastien Ogier est passé par tous ses états ! Entre son accident de la route avant l'ES17, qui pourrait avoir des conséquences sur le classement final en cas de sanction de la part des commissaires de la FIA, et le très bon début de journée d'Elfyn Evans,En s'imposant lors de la dernière spéciale en 8’14’’, le septuple champion du monde termine finalement devant le Gallois pour moins d'une seconde (+0’’6), alors que le Belge Thierry Neuville (Hyundai) reste sur la 3eme marche du podium (à 8’’1). A la 2eme place avant la Power Stage, Ogier a donc tout donné et s'est montré offensif pour refaire son retard sur son coéquipier et donc triompher grâce au 3eme plus faible écart de l'histoire du WRC.Or du podium, on retrouve Ott Tänak (Hyundai) à la 4eme place. Peu inspiré, malgré une victoire lors de l'ES5, l'Estonien a traversé ce rallye sans faire de vagues et tentera de se rattraper sur la terre lusitanienne dans un mois. Derrière lui,A la bagarre avec le Japonais Takamoto Katsuta, le Français a réussi à garder sa position et signe une très belle performance pour ses grands débuts dans le Championnat du monde des rallyes. Avec 12 points au compteur, le Nordiste est 8eme au général.Le suspense ne faiblit pas en Croatie. En effet,Sur les 25 kilomètres de la spéciale, ce dernier s'est imposé avec un chrono de 13’59’’ et devance de peu le Gallois (Toyota, à 0’’4) et Sébastien Ogier (Toyota, à 1’’5). De ce fait,, la Power Stage (14,09 km). Avec huit secondes d'écart au sein du trio de tête, tout est encore possible ! Derrière, la bagarre fait rage entre Adrien Fourmaux et Takamoto Katsuta pour la 5eme place. Lors de cette ES, c'est le Français qui a recreusé l'écart en devançant le Japonais (à 2’’1) pour avoir désormais 17 secondes d'avance sur lui au général.Evans fait coup double ! Déjà victorieux un peu plus tôt ce dimanche matin, le Gallois a récidivé sur l'ES18 avec un 3eme scratch en Croatie, le 2eme de suite. Avec un temps de 8’18’’4, le pilote Toyota fait une très bonne opération sur ses concurrents en devançant Thierry Neuville (Hyundai) de 3’’5 et Sébastien Ogier (Toyota) de 7’’. En effet,Les deux dernières épreuves s'annoncent d'ores et déjà palpitantes ! Derrière le trio de tête, on retrouve toujours l'Estonien Ott Tänak (Hyundai, à 1’08’’1), tandis que le Français Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) est toujours 5eme, mais a vu son avance réduire considérablement après une sortie de route intervenue 200 mètres après le départ.Ce dimanche, Elfyn Evans est à l'attaque. Actuellement 2eme,, alors qu'il ne reste plus que 3 ES. Le pilote Toyota devance le Belge Thierry Neuville (Hyundai, à 1’’4) et le leader français Sébastien Ogier (Toyota, à 2’’7), sur les un peu plus de 25 kilomètres de l'ES 17 (Bliznec - Pila 1). Ce dernier a d'ailleurs failli tout perdre à cause d'un accident de la route sur la liaison et qui a touché sa portière droite. Reste à savoir si le septuple champion du monde sera sanctionné ou non par la direction de la course.De son côté, Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) vise avant tout de finir le rallye et a signé le 5eme temps, ce qui lui permet tout de même d'accroitre son avance sur son coéquipier Gus Greensmith.Elfyn Evans-Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 0’’6Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 8’’1Ott Tänak-Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1’25’’1-Renaud Jamoul (-BEL/M-Sport Ford) à 3’09’'7Ogier : 8 (ES3, ES6, ES7, ES8, ES9, ES12, ES16, ES20)Neuville : 6 (ES1, ES2, ES4, ES13, ES15, ES19)Evans : 3 (ES11, ES17, ES18)Katsuta : 2 (ES10, ES14)Tänak : 1 (ES5)