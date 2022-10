Rallye - WRC - Catalogne : Ogier remporte le shakedown sous la pluie

Louber sur le podium du shakedown

RALLYE - WRC / NOUVELLE-ZELANDE

Classement du shakedown - Jeudi 20 octobre 2022



Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) en 2'40"1



Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais (FRA-FRA/M-Sport) à 1"2

L'avant-dernier rallye de la saison se déroule ce week-end en Catalogne, et on connait déjà le nom du champion du monde, Kalle Rovanperä, sacré en Nouvelle-Zélande il y a trois semaines. Mais le spectacle devrait être au rendez-vous sur les routes catalanes, d'autant que la pluie pourrait être au rendez-vous. Elle l'était déjà ce jeudi à l'occasion du shakedown, qui a été remporté par Sébastien Ogier. Deuxième à Monte-Carlo, 51eme au Portugal, 4eme au Kenya et deuxième en Nouvelle-Zélande, l’octuple champion du monde a décidé de participer à ce rallye d’Espagne, et rouler sous la pluie ne lui a pas posé de problème. «», a confié le Gapençais après avoir signé le meilleur temps en 2'41, avec des pneus pluie.Il a devancé de neuf dixièmes son coéquipier de chez Toyota Takamoto Katsuta (preuve que l'écurie Toyota, qui peut être sacrée championne du monde des constructeurs ce dimanche, est en forme) et d'une seconde et deux dixièmes son compatriote de chez M-Sport Pierre-Louis Loubet, qui avait des pneus durs. A noter que l'autre cador français, Sébastien Loeb, n'a pas fait le déplacement en Catalogne cette fois-ci.Vendredi, huit spéciales seront au programme, puis sept samedi et quatre dimanche.2- Takamoto Katsuta - Aaron Johnson (JAP-IRL/Toyota) à 0"93-4- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 1"45- Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 1"5...