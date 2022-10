Rallye - WRC - Catalogne : Ogier accentue son avance en tête

L'ES11 interrompue puis annulée

RALLYE - WRC / CATALOGNE

Classement à l'issue de l'ES11 (sur 19) - Samedi 22 octobre 2022



1- Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA-FRA/Toyota) en 1h24'44"4

Vainqueurs de spéciales

Ogier : 4 (ES3, ES5, ES8, ES10)

Sébastien Ogier reste sur sa lancée. Ce samedi matin, à l'issue des deux premières spéciales du jour, soit un total de presque 34 nouveaux kilomètres parcourus en course, le Français, pensionnaire de l'écurie Toyota au côté de son copilote Benjamin Veillas, a encore un peu plus creusé l'écart en tête du classement général du rallye WRC de Catalogne., aux côtés de son copilote Jonne Halttunen. 9''7 séparent désormais actuellement les deux hommes. Soit une avance qui a doublé en faveur du Tricolore sur son plus proche poursuivant. En effet, ce vendredi soir, à l'issue de la première journée de course, l'écart entre les deux pilotes était alors de 4''8.Pour prendre encore un peu plus le large en tête, Ogier a, dans un premier temps, signé le deuxième meilleur temps de l'ES9, avec un retard de seulement 0''9 sur le vainqueur de cette première spéciale du jour, à savoir le Belge Thierry Neuville (Hyundai).Ce dernier, actuellement troisième du général, n'a plus que 4''5 de retard sur Rovanperä. A noter que la onzième spéciale, la dernière de la matinée, a été interrompue, suite à l'accident de Gus Greensmith, avant d'être ensuite définitivement annulée.2- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 9"73- Thierry Neuville - Martin Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 14"24- Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 27"25- Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 1'06"2...Rovanperä : 4 (ES1, ES2, ES6, ES7)Neuville : 2 (ES4, ES9)L'ES11 a été interrompue puis annulée suite à l'accident de Gus Greensmith.