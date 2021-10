El Montmell 2 (24,4km) : Ogier grignote

Classement à l'issue de l'ES12 (sur 17) - Samedi 16 octobre 2021



1- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) en 2h01'22"1



3- Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 32"2

Deuxième victoire d'affilée en spéciale pour Sébastien Ogier, mais cette fois il est seul à signer le meilleur temps. Le champion du monde s'est imposé avec 1"2 d'avance sur Thierry Neuville, 1"3 sur Dani Sordo et 2"7 sur Elfyn Evans, ce qui lui permet de se rapprocher un tout petit peu de ses rivaux, même s'il est encore loin. "Je n'ai jamais fait autant de changements sur une voiture durant un rallye, et on a fini par trouver un meilleur rythme", s'est réjoui le Français, qui compte toutefois toujours 32 secondes de retard sur Neuville et 18 sur Evans, son rival pour le titre. "On a fait des changements pour améliorer la voiture cet après-midi, mais ça n'a pas marché, au contraire", a pesté le Gallois. Neuville, quant à lui, s'est méfié d'éventuelles crevaisons et n'a pas pris de risques. Il a de toute façon une belle avance, à cinq spéciales de la fin du rallye.Thierry Neuville n'a pas l'intention de laisser grand chose à ses adversaires. Pour preuve, avec cette cinquième victoire en autant de spéciales déjà disputées, depuis le début de cette journée de samedi. Cette fois,, qui a donc attendu de voir le passage de l'ogre belge, qui rafle tout ou presque ce week-end, pour voir qu'il ne remportera finalement pas seul cette onzième spéciale de ce rallye WRC de Catalogne, comptant pour le championnat du monde de la spécialité. Résultat, Thierry Neuville conforte plus que jamais sa première place au niveau du classement général. Désormais, il compte même près de treize secondes d'avance sur celui qui reste évidemment son dauphin, Elfyn Evans. Ogier est toujours troisième.Quatrième spéciale du jour et quatrième victoire pour le Belge. Thierry Neuville s'est également adjugé l'ES10, sur une route pleine de graviers, ce qui a grandement perturbé ses rivaux, du côté de Savalla et longue de 14,08 kilomètres.et accentue ainsi encore un peu plus son avance, en tête du classement général de ce rallye WRC de Catalogne, comptant pour le championnat du monde de la spécialité. A ce fameux classement général, son dauphin Elfyn Evans, dans sa Toyota, accuse désormais un retard de plus de onze secondes, alors que le Français Sébastien Ogier, également chez Toyota, est troisième, à plus de trente secondes.Carton plein pour Thierry Neuville. En effet, ce samedi matin, après l'ES7 puis l'ES8, le Belge s'est adjugé l'ES9, longue de 24,4 kilomètres, autour d'El Montmell., au niveau du classement général de ce rallye WRC de Catalogne, comptant pour le championnat du monde de la spécialité. Sur cette ultime spéciale, derrière lui, son coéquipier Dani Sordo a concédé un total de trois dixièmes, alors que Elfyn Evans perd encore un peu plus de deux petites secondes. De son côté, le Français Sébastien Ogier reste troisième du général, mais il sent de plus en plus le souffle de Sordo.Adrien Fourmaux a bien failli créer la surprise. Finalement, cette ES8, du côté de Los Pobles et longue de 19,1 kilomètres, a été également remportée par le Belge Thierry Neuville, qui accentue ainsi du même coup encore un peu plus son avance au niveau du classement général de ce rallye WRC de Catalogne, comptant pour le championnat du monde de la spécialité., au volant de sa Ford, pensionnaire de l'équipe M-Sport et qui a donc impressionné. Le Tricolore est resté en tête, jusqu'au passage du Belge, qui a ainsi fini par avoir le dernier mot alors qu'il était le tout dernier pilote à s'élancer. Au général, toujours deuxième, Elfyn Evans accuse désormais un retard de près de sept secondes sur la tête.Thierry Neuville ne faiblit pas. Ce samedi matin, à l'occasion de la septième spéciale du rallye WRC de Catalogne en Espagne, du côté de Savalla et longue de 14,1 kilomètres, le pilote belge, pensionnaire de l'équipe Hyundai, a signé le meilleur temps, dans le brouillard.de cette épreuve comptant pour le championnat du monde de la spécialité. Derrière lui, Elfyn Evans (Toyota) ainsi que Kalle Rovanperä (Toyota) ont dû se contenter des miettes. Toujours troisième au général, le Français Sébastien Ogier a concédé de nouvelles précieuses secondes. Son retard dépasse désormais les 20 secondes, sur la tête.Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 14"2Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP/Hyundai) à 39"1Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 1'09"6Evans : 3 (ES1, ES2 et ES3)Neuville : 9 (ES2, ES4, ES5, ES6, ES7, ES8, ES9, ES10, ES11)