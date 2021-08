« Pas le plus beau type de rallye asphalte »

Grande première ce week-end en WRC. Initialement prévu en octobre 2020 mais repoussé à cause de la pandémie de coronavirus, le rallye de Belgique à Ypres va enfin pouvoir se disputer. «Il faudra voir ce que ça donne en course. Notre séance d'essais s'est déroulée sur une route qui ne ressemblait pas du tout à ce qui nous attend ce week-end donc il faudra voir si on est à l'aise ou pas avec la voiture sur ce type de profil.Au volant, on devrait prendre plus de plaisir sur le sec que dans la boue », a dans un premier temps reconnu Sébastien Ogier, à propos de la découverte du parcours.mais c'est vrai que c'est la première fois que je participe à un rallye qui se déroule intégralement sur ce genre de profil atypique. Je n'ai pas forcément fait des épreuves comme celle-là par le passé, à part le Rallye du Condroz 2008, en Belgique également. Ce n'est pas le plus beau type de rallye asphalte qui soit car le parcours se résume à un enchaînement de lignes droites et de carrefours, a par la suite expliqué le pilote français de chez Toyota, interrogé par L'Equipe. (...) Le final sur le circuit de Spa-Francorchamps ?, mais les routes d'accès au circuit ne sont pas évidentes à piloter et il y aura là encore un gros risque de crevaison. Même si l'étape dominicale est courte, le rallye ne sera donc pas joué avant la ligne d'arrivée. »