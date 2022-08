Rallye - WRC - Belgique : Neuville brille à domicile sur le shakedown

Fourmaux huitième

RALLYE - WRC / BELGIQUE

Classement du shakedown - Jeudi 18 août 2022

Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford M-Sport) à 8"7



C'est parti pour la neuvième manche du championnat du monde des rallyes, du côté d'Ypres en Belgique ! La compétition a fait son apparition au calendrier WRC l'an passé et le Belge Thierry Neuville s'était imposé devant son public. Cette année, le pilote M-Sport rêve de briller à nouveau, et il a montré qu'il était en forme, en remportant le shakedown ce jeudi en fin d'après-midi. Neuville a bouclé le parcours, sur une route humide, en 3'55"3, avec respectivement 2"7 et 3"7 d'avance sur les Finlandais de l'écurie Toyota, Esapekka Lappi et Kalle Rovanperä. « Ce sera un rallye délicat. Nous avons déjà des conditions changeantes au shakedown, c'est donc ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le week-end. Nous devons avoir une conduite propre et intelligente et essayer de profiter du week-end », a réagi le vainqueur du jour, même si la route est encore longue, avec 20 spéciales à disputer d’ici dimanche.Kalle Rovanperä, large leader du championnat du monde avec 94 points d'avance sur Ott Tänak (4eme du shakedown), s'attend lui aussi à un week-end imprévisible : « Bien sûr, j'aimerais toujours gagner, mais voyons voir. Ce week-end, ça va être difficile et nous avons déjà vu que la spéciale était mouillée et avec un pneu dur sur la voiture, ce n'est pas facile. Voyons comment le week-end se passe. » Côté français, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier n'ont pas fait le déplacement, mais Adrien Fourmaux, sur sa M-Sport, tentera d'oublier son terrible crash de l'an passé. Il a terminé 8eme du shakedown, à 8"7 de Neuville : « C'est vraiment agréable d'être ici sur ce rallye et c'est agréable d'être de retour sur l'asphalte. C'est vraiment glissant et nous devons retrouver la confiance, mais ça viendra. C'était bien pour nous d'avoir un parcours propre. » Vendredi, huit spéciales seront au programme.Esapekka Lappi - Janne Ferm (FIN-FIN/Toyota) à 2"7Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 3"7Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 5"Elfyn Evans - Scott Martin (GBR-GBR/Toyota) à 5"3......