ES3 - Kemmelberg 1 (23,62 km) : Breen confirme devant Neuville

ES2 - Westouter - Boeschepe 1 (19,6km) : Breen fait coup double

ES1 - Reninge - Vleteren 1 (15km) : Tänak, premier leader à Ypres

RALLYE - WRC / BELGIQUE

Classement après l’ES3 (sur 20) - Vendredi 13 août 2021

6- Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 28"3

Vainqueurs de spéciales

Décidément, le duel entre Craig Breen et Thierry Neuville tient toutes ses promesses.Sur les 23,62 kilomètres de cette quatrième spéciale, Breen a encore signé le meilleur temps en 11'39"7, Neuville suivant de peu derrière, à 0"9. Les positions restent également inchangées pour les trois pilotes Toyota qui suivent, mais ces derniers voient les écarts passer à plus de 17 secondes pour Elfyn Evans (4eme) et à plus de 20 pour Kalle Rovanperä (5eme) et Sébastien Ogier (6eme). Encore une fois, le Français a terminé à la sixième place de cette nouvelle spéciale et accuse un retard de plus en plus grand sur Breen.Lui et son co-pilote vont cependant bien. Pour sa part, Pierre-Louis Lobet est 9eme.Pour cette deuxième spéciale, nouvelle victoire Hyundai, mais changement de leader en Belgique. En effet, sur les presque 20 kilomètres entre Westouter et Boeschepe, c'est Craig Breen qui a mis tout le monde d'accord.Derrière Breen, on retrouve Thierry Neuville, deuxième de l'ES2 et donc toujours solide dauphin à 0’’7 au général. En revanche, pas de changement pour les places 4, 5 et 6 occupées dans l'ordre par Evans (+ 10’’9), Rovanperä (+ 12’’1)et Ogier (+ 16’’1), alors que les écarts se creusent légèrement.Enfin, Fourmaux et Loubet ont encore une fois été dans le top 10 et occupent respectivement les 7eme et 10eme rang.Les Hyundai répondent présentes pour le moment en Belgique.Avec un chrono de 7'49"1, l'Estonien a donc terminé avec le meilleur temps au terme des 15 kilomètres entre Reninge et Vleteren. Derrière lui, on retrouve Neuville, qui rêve de triompher à domicile, à 2"3, alors que l'Irlandais Craig Breen (+ 2’’5) complète le podium de cette ES1. Ensuite, après le trio Hyundai, place à celui de Toyota qui place donc le Britannique Elfyn Evans (+ 6’’4), le Finlandais Kalle Rovanperä, vainqueur de la dernière manche en Estonie, (+ 6’’8) et donc le Français Sébastien Ogier (+ 7’’9) juste derrière. A noter ce que sont elles qui avaient ouvert la route ce vendredi.Thierry Neuville - Martin Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1"6Ott Tänak - Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 16’’7Elfyn Evans - Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 17"1Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 20"44Breen : 2 (ES2, ES3)Tänak : 1 (ES1)