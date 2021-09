Rallye - WRC - Acropole-Grèce : Ogier le plus rapide dans les rues d'Athènes

ES1 - Cosmote 5G Athens Stage (980m) : Ogier le plus fort au centre-ville d'Athènes

RALLYE – WRC / ACROPOLE-GRECE

Classement après la 1ere spéciale (sur 15) - Jeudi 9 septembre 2021



1- Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) en 51"5

C'est parti pour le rallye Acropole-Grèce, qui fait son retour au calendrier WRC après huit ans d'absence ! Et sur une spéciale très courte de 980 mètres, tracée devant le Parlement grec, à deux pas de l'Acropole, avec notamment trois "donuts" à effectuer sur le bitume, c'est le champion du monde Sébastien Ogier qui s'est montré le plus rapide, s'imposant en 51 secondes et demie, avec six dixièmes d'avance sur son coéquipier Elfyn Evans et huit sur Kalle Rovanperä. « J’adore la Grèce. Je suis vraiment heureux de revenir sur ces routes. Demain, il faudra ouvrir la route, mais on fera de notre mieux pour gérer cette situation, car c’est un rallye que j’aime », a confié le pilote français. Vendredi, cinq spéciales seront au menu, au nord de la capitale grecque, et la pluie pourrait être au rendez-vous, comme jeudi matin lors du shakedown boueux, ce qui pourrait rebattre les cartes.2- Elfyn Evans – Martin Scott (GBR-GBR/Toyota) à 0"63- Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 0"84- Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 0"95- Ott Tänak – Martin Järveoja (EST-EST/Hyundai) à 1"...Vainqueur de spéciale : Ogier (ES1)