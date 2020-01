Rallye-raid - Dakar 2020 (E7) : Sainz (autos) signe la passe de trois, Benavides (motos) s'impose

Sa victoire ne souffre d'aucune contestation. Ce dimanche, l'Espagnol Carlos Sainz, dans la catégorie autos, sur Mini, a remporté la septième étape du Dakar. L'Espagnol signe là sa troisième victoire d'étape depuis le coup d'envoi du rallye-raid, ce qui lui permet ainsi également de prendre le large, au niveau du classement général. Cette étape était la plus longue de cette édition 2020, puisque les concurrents ont dû parcourir pas moins de 546 kilomètres de secteur sélectif. Au final, le double vainqueur de la mythique épreuve a devancé, avec 2'12 d'avance, le Qatari Nasser Al-Attiyah, tenant du titre. Le Français Stéphane Peterhansel, coéquipier du vainqueur du jour, complète le podium (à 2'53). Ce trio, dans l'ordre, est également celui du classement général de la spécialité. L'écart entre les deux premiers est désormais de dix minutes.

Benavides était pourtant resté au chevet de Gonçalves

Cette journée a été endeuillée par un terrible drame et le décès, dans la catégorie motos, du Portugais Paulo Gonçalves, suite à une chute. Dans la catégorie, l'Espagnol Joan Barreda avait été déclaré vainqueur, dans un premier temps. Finalement, les temps ont été réajustés et c'est l'Argentin Kevin Benavides (Honda), resté au chevet de Gonçalves, qui s'impose finalement. L'Autrichien Matthias Walkner complète le podium. La tête du classement général reste entre les mains de l'Américain Ricky Brabec (Honda). La huitième étape aura lieu ce lundi, autour de Wadi Al Dawasir en Arabie saoudite. Elle comprendra une boucle de 716 kilomètres, dont 477 de spéciale.

Les classements

Classement de l'étape motos

1- Kevin Benavides (ARG/Honda) en 4h36'22

2- Joan Barreda (ESP/Honda) à 1'23

3- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 4'17

4- Luciano Benavides (ARG/KTM) à 4'48

5- Ricky Brabec (USA/Honda) à 4'52

...

13- Adrien Metge (FRA/Sherco) à 15’10

...



Classement général motos (après 7 étapes sur 12)

1- Ricky Brabec (USA/Honda) en 28h25'01

2- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) à 24'48

3- Jose Cornejo (CHI/Honda) à 27'01

4- Toby Price (AUS/KTM) à 28'44

5- Joan Barreda (ESP/Honda) à 29'29

...

11- Adrien Metge (FRA/Sherco) à 1h39'36

...



Classement de l'étape autos

1- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) en 4h16'11

2- Nasser Al-Attiyah- Matthieu Baumel (QAT-FRA/Toyota) à 2'12

3- Stéphane Peterhansel -Paulo Fiuza ( FRA -POR/Mini) à 2'53

4- Bernhard ten Brinke-Tom Colsoul (PBS-BEL/Toyota) à 2'58

5- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS/Toyota) à 7'36

...



Classement général autos (après 7 étapes sur 12)

1- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) en 27h49'14

2- Nasser Al-Attiyah- Matthieu Baumel (QAT- FRA /Toyota) à 10'00

3- Stéphane Peterhansel -Paulo Fiuza ( FRA -POR/Mini) à 19'13

4- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS/Toyota) à 44'24

5- Orlando Terranova-Bernardo Grue (ARG-ARG/Mini) à 55'58

...