Rallye : Latvala vote pour un retour de Räikkönen en WRC

Kimi Räikkönen quittera le monde de la F1 en fin d’année après 19 saisons dans la catégorie reine du sport automobile. « La Formule 1 est peut-être terminée pour moi, mais il y a encore beaucoup de choses dans la vie que je veux expérimenter et apprécier », a-t-il annoncé récemment sur Instagram. Mais où pourra bien rebondir Iceman à 42 ans ? Pour le moment, il n’a pris aucune décision et Jari-Matti Latvala compte bien l’aider à faire un choix. Lui, l’homme qui a été vice-champion du monde en WRC à trois reprises verrait d’un bon œil l’arrivée de son compatriote sur son terrain de jeu favori. Un environnement que le futur ex-pilote de F1 connait très bien car il a officié en WRC en 2010 et 2011. « Ce serait absolument fantastique d'avoir Kimi de retour en rallye. Cela ajouterait une énorme valeur à l'ensemble de la série du championnat du monde », a-t-il lancé dans les colonnes du journal finlandais Ilta-Sanomat.

Le rallycross comme possibilité ?

Le patron de l'écurie Toyota en championnat du monde des rallyes aurait même désiré accueillir Räikkönen dans son écurie mais cela ne restera qu’un rêve. « Malheureusement, Kimi ne pourra pas piloter pour Toyota, du moins pas la saison prochaine. Nous n'avons pas de voiture à lui donner ou à lui louer, même pour des courses individuelles », a-t-il conclu. Jari-Matti Latvala n’est pas le seul à envoyer des signaux à l’actuel pilote Alfa Romeo Racing pour sa reconversion. Le double champion du monde des rallyes Marcus Grönholm, désormais dirigeant de l’équipe GRX de rallycross, lui a lancé une invitation dans ces mêmes colonnes ces derniers jours. « Je serai bientôt en contact avec lui à ce sujet. Je suis convaincu que le rallycross conviendrait parfaitement à Kimi après son incroyable carrière en F1, a confié le Finlandais. Le rallycross combine à la fois la course sur piste et le rallye, qui sont ses deux grandes passions. » Tout le monde s’arrache Räikkönen.