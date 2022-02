Rallye de Suède : Tänak donne le ton

RALLYE - WRC / MONTE-CARLO

Classement après l'ES1 - Vendredi 25 février 2022

12- Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA-FRA/Ford) à 23”1

Vainqueur de spéciales

Classement du championnat du monde pilotes après 1 rallye (sur 13)

Sébastien Loeb (FRA/Ford M-Sport) 27 points

Sébastien Ogier (FRA/Toyota) 19

Malheureux à Monte-Carlo, rendez-vous qui inaugure historiquement la saison chaque année, Ott Tänak compte bien se reprendre ce week-end en Suède, deuxième manche au programme, en l'absence des deux Sébastien Loeb et Ogier, qui avaient fait vibrer le Rocher le mois dernier (le premier avait devancé le second sur le fil). Pour le moment, c'est bien parti pour l'Estonien, qui a signé le premier temps scratch en se montrant le plus rapide de l'ES1 devant le Finlandais Kalle Rovanpera et le Suédois Oliver Solberg, qui évolue à domicile. "C'est difficile", a toutefois avoué le premier leader après l'arrivée. Seul Français en lice ce week-end, Sébastien Fourmaux occupe la 12eme place à l'issue de cette première spéciale, à 23 secondes de Tänak.2- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 0”043- Oliver Solberg - Elliott Edmondson (SUE-SUE/Hyundai) à 1”004- Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 1”085- Esapeka Lappi - Ferm Janne (FIN-FIN/Toyota) à 1”09Tänak : 1 (ES1)Kalle Rovanperä (FIN/Toyota) 17Craig Breen (IRL/Ford M-Sport) 15Thierry Neuville (BEL/Hyundai) 11