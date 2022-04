Rallye de Croatie : La journée est déjà terminée pour Loubet et Fourmaux

Trois crevaisons pour Loubet !



"C'est pas normal à ce niveau de la compétition"

Adrien Fourmaux n'a pas été informé de présence de la flaque qui a aussi surpris Thierry Neuville.



La pause déjeuner aura assurément un goût amer pour Pierre-Louis Loubet et Adrien Fourmaux. En l'absence des deux monstres que sont Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, qui devraient tous deux retrouver la catégorie à l'occasion du rallye du Portugal (le premier a déjà confirmé sa participation du côté de Portimao), les deux pilotes sont les deux seuls Français en lice ce week-end pour le rallye de Croatie, troisième manche de la saison du Championnat du monde WRC.Victimes de nombreuses mésaventures depuis le coup d'envoi de ce jour 1 ce vendredi,Sixième après les deux premières spéciales, le second s'est fait surprendre d'entrée dans l'ES3 dans un virage ne présentant pas la même adhérence à l'entrée qu'à la sortie et qui avait piégé Thierry Neuville également. Toutefois, si le Belge avait su limiter la casse,"Ce n'est pas normal à ce niveau de la compétition", pestait après-coup le malheureux,Pas de chance non plus pour Loubet. Victime de deux crevaisons dès la première spéciale, le pilote corse a dû avoir recours à deux roues de secours. Il se savait alors en sursis en cas de troisième crevaison.La malchance poursuit l'ancien pensionnaire de l'équipe Hyundai.