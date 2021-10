RALLYE – WRC / CATALOGNE

Classement à l'issue de l'ES4 - Vendredi 15 octobre 2021



3- Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (FRA-FRA/Toyota) à 15”6

4- Dani Sordo - Candido Carrera (ESP-ESP) à 22”2

5- Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN-FIN/Toyota) à 30”



Cette fois, Thierry Neuville n'a pas fait dans l'altruisme.Plus rapide que tout le monde, comme Evans l'avait été dans l'ES1 et l'ES3, Neuville a bouclé les 20 kilomètres de la spéciale trois dixièmes plus vite que le dauphin de Sébastien Ogier au classement général. Le Belge s'est aussi montré plus rapide que le Français.sur Evans au fil des spéciales. Près de seize secondes (15”6) séparent désormais le septuple champion du monde du Gallois, toujours leader avec 7”6 d'avance sur un Neuville décidément très accrocheur. Ott Tänak n'apparaît plus au classement. Et pour cause : l'Estonien, de nouveau victime d'une sortie de piste, a abandonné.Thierry Neuville ne sera pas resté bien longtemps au contact. Sur l'ES2, le Belge avait contraint Elfyn Evans à partager le temps scratch de la spéciale.Il faut dire que le Belge, seulement quatrième temps à près de trois secondes, a connu de gros soucis dans les virages. Il s'est donc avant tout attaché à limiter la casse. Toujours pas dans le rythme, Sébastien Ogier peut s'estimer heureux lui aussi. En attendant de trouver ses marques sur cet asphalte qu'il aime tant habituellement, le septuple champion du monde se contente de chercher des solutions. Il ne les a manifestement pas encore trouvées.Ogier, toujours troisième du classement provisoire derrière Neuville, continue de perdre du temps au classement par rapport à Evans, mais il reste dans le coup malgré tout.Elfyn Evans devra patienter avant de faire le trou sur son dauphin depuis le coup d'envoi de cette avant-dernière manche de la saison Thierry Neuville. Avouant après-coup qu'il n'avait pas ressenti de "feeling génial" sur cette deuxième spéciale du jour, le Gallois n'a pas réussi cette fois à faire la différence par rapport au Belge, pourtant pas à l'aise du tout dans les virages sur l'asphalte catalan, la faute notamment à un problème de châssis.troisième de nouveau de la spéciale malgré une glissade, à plus de trois secondes des deux co-vainqueurs. Le Français conserve également la troisième place au classement provisoire, mais à plus de onze secondes désormais de son coéquipier et dauphin au Championnat du Monde. "Quelqu'un est assurément bien réveillé ce matin, et c'est Elfyn", a très justement fait noter le septuple champion du monde en croisant les doigts pour se réveiller au plus vite à son tour.Qu'on se le dise : Elfyn Evan a bien l'intention de jouer sa chance à fond jusqu'au bout et il ne lâchera rien. En atteste cette première spéciale du rallye de Catalogne, ce vendredi matin, sur 20 kilomètres, qui a vu le pilote gallois lâcher tout de suite les chevaux.en passe peut-être ce week-end de devenir champion du monde pour la huitième fois de sa carrière (pour cela, il devra compter trente points d'avance sur son concurrent au lieu des 24 actuels). Timide ("j'ai été trop prudent, je dois me réveiller", a-t-il avoué après l'arrivée), le Français, troisième de la spéciale, accuse déjà plus de huit secondes de retard sur Evans, quand Thierry Neuville, deuxième, devra, quant à lui, gommer plus de cinq secondes pour revenir à hauteur du Gallois, intouchable pour ce premier rendez-vous du jour dans ce rallye qui se dispute de nouveau intégralement sur asphalte, comme il y a dix ans.Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL-BEL/Hyundai) à 7”6Evans : 3 (ES1, ES2 et ES3)Neuville : 2 (ES2 et ES4)