Rallye - Carnet noir : Décès d’un ancien champion du monde

C’est l’un des grands noms d’Alpine qui s’en est allé ce mercredi. L’ancien pilote de rallye Jean-Luc Thérier est décédé à 73 ans après avoir fait les beaux jours de l’écurie française dans les années 1970. Alors que le titre de champion du monde des pilotes n’existait pas encore, Thérier a remporté celui des constructeurs en 1973 aux côtés de Jean-Claude Andruet, Bernard Darniche et Jean-Pierre Nicolas en s’imposant lors de six manches sur treize. Victime d’un accident sur le Paris-Dakar 1985, Thérier a été contraint de mettre un terme à sa carrière avant de rester paralysé d’un bras.

Ogier : « Un des pionniers »

Sextuple champion du monde WRC, le Français Sébastien Ogier s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe sur la disparition de Jean-Luc Thérier : « Il fait partie des légendes du rallye français. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de le côtoyer . On a quelques générations d'écart, mais c'est forcément un nom que les pilotes connaissent. Il faisait partie des pionniers du Championnat du monde. On a forcément ces images en tête avec plein de voitures magiques qu'il a pu piloter pendant sa carrière. Ce sont toujours des mauvaises nouvelles d'apprendre ça. D'autant plus que partager des moments avec des pilotes de cette génération, c'est toujours incroyable, car ils ont des tonnes d'anecdotes à nous raconter. »