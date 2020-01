Monte-Carlo : Ogier soulagé de l’emporter à l’arraché

Alors que Thierry Neuville était revenu à quatre dixièmes de seconde avant la dernière spéciale, Sébastien Ogier a fait mieux que résister. Handicapé par un problème d’accélérateur sur sa C3 WRC, le Gapençais a assuré qu’une solution de dernière minute lui a permis d’arracher la victoire à l’issue de l’ultime spéciale. « On a souffert jusqu’au bout avec ce problème d’accélérateur qui était vraiment compliqué à gérer car la voiture avait tendance à rester en accélération pendant les freinages donc, du coup, c’était super piégeux, a confié Sébastien Ogier au micro de Canal+ à l’issue du dernier secteur chronométré. Dans cette spéciale, on a réussi à faire une petite bidouille qui a fait que c’était moins gênant. Je pense que c’est mérité, on s’est battu pour. »





Ogier : « Le rallye que je veux le plus gagner »

Ce septième Rallye Monte-Carlo, le sixième de suite avec trois voitures différentes (Volkswagen Polo en 2014, 2015 et 2016 puis Ford Fiesta en 2017 et 2018 avant la Citroën C3 en 2019) avait une saveur toute particulière pour le nouveau pilote de la marque aux chevrons, le parcours ayant emprunté les routes de sa région natale pendant les trois premières journées. « On sait que c'est le rallye que je veux le plus gagner, c'est pourquoi je suis si content, a ensuite confié le Gapençais au micro du promoteur du WRC. On a eu ce problème d'accélérateur qui poussait la voiture sur les freins, pas tout le temps mais quand même. 6 victoires d'affilée, avec une troisième voiture différente, ce n'est pas trop mal je pense ! » Un retour en fanfare pour Sébastien Ogier chez Citroën, lui qui devra confirmer sur les routes du rallye de Suède à la mi-février.