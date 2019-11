Dakar : 5000 kilomètres et des nouveautés au menu en 2020

Des nouveautés pour 2020



📍Jeddah - Qiddiya 🏁

🔄Dakar 2020 is a complete tour of Saudi Arabia

📏7800KM

🏜️ 65% sand and dunes #Dakar2020 #DakarChapter3 pic.twitter.com/LwBlx7fOWw

— DAKAR RALLY (@dakar) November 20, 2019

Le parcours du Dakar 2020

Adieu l’Amérique latine, bonjour l’Arabie Saoudite ! Comme on le sait depuis plusieurs mois déjà, les cinq prochains Dakar (au minium) se dérouleront dans le pays du Moyen-Orient, et le parcours de l’édition 2020 a été dévoilé ce mercredi à l’Institut du Monde Arabe à Paris. Cette 41eme édition du mythique rallye-raid (celle de 2008 a été annulée) consistera en un véritable Tour d’Arabie Saoudite, avec 5000 kilomètres de spéciales à parcourir pour les 351 véhicules au départ (5% de plus que l’an passé au Pérou).Les organisateurs ont concocté un programme mêlant pistes et dunes, où la navigation s’avérera primordiale. D’autant que pour corser l’épreuve, les roadbooks ne seront distribués que quelques minutes avant le départ lors de plusieurs étapes. Par ailleurs, en moto et en quad, une étape « super marathon » sera mise en place, avec seulement dix minutes de mécanique autorisées.A noter que 13 femmes seront présentes sur ce Dakar 2020.Etape 1 - Dimanche 5 janvier : Jeddah - Al Wajh (752km dont 319km de spéciales)Etape 2 - Lundi 6 janvier : Al Wajh - Neom (401km dont 367km de spéciales)Etape 3 - Mardi 7 janvier : Neom - Neom (489km dont 404km de spéciales)Etape 4 - Mercredi 8 janvier : Neom - Al Ula (676km dont 453km de spéciales)Etape 5 - Jeudi 9 janvier : Al Ula - Ha’il (563km dont 353km de spéciales)Etape 6 - Vendredi 10 janvier : Ha'il - Riyadh (830km dont 478km de spéciales)Repos le samedi 11 janvier à RiyadhEtape 7 - Dimanche 12 janvier : Riyadh - Wadi Al-Dawasir (741km dont 546km de spéciales)Etape 8 : Lundi 13 janvier : Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir (713km dont 474km de spéciales)Etape 9 : Mardi 14 janvier : Wadi Al-Dawasir - Haradh (891km dont 415km de spéciales)Etape 10 : Mercredi 15 janvier : Haradh - Shubaytah (608km dont 534km de spéciales)Etape 11 : Jeudi 16 janvier : Shubaytah - Haradh (744km dont 379km de spéciales)Etape 12 : Vendredi 17 janvier : Haradh - Qiddiyah (447km dont 374km de spéciales)