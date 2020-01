Dakar 2020 : Première pour Peterhansel (auto) et Sunderland (moto)

Première pour Stéphane Peterhansel. Peu en vue depuis le départ de ce Dakar 2020, dimanche dernier, le recordman de victoires sur le rallye-raid (6 succès en moto, 7 en auto), a débloqué son compteur ce mercredi sur les 453 km de spéciale conduisant les concurrents vers Al-Ula lors de la 4eme étape. L'ancien motard aujourd'hui pilote s'est toutefois fait une grosse frayeur en fin d'étape en commettant une erreur de navigation qui aurait pu profiter à son concurrent Nasser Al-Attiyah, lui aussi au volant d'une Mini. Finalement, Peterhansel conserve près de deux minutes trente à l'arrivée sur le dauphin de Carlos Sainz au classement général. L'Espagnol a terminé troisième de cette 4eme étape, à plus de sept minutes (7'18) du vainqueur. Ce dernier en profite pour remonter à la troisième place. Fernando Alonso, qui s'était refait une santé mardi au lendemain de sa mésaventure sur le sable saoudien, a encore connu une journée sans. Le double champion du monde de F1 termine 12eme de cette spéciale, à un peu plus de 26 minutes de « Monsieur Dakar ».

Sunderland s'impose d'un souffle, nouveau coup dur pour Yamaha

Comme le Vésulien en auto, Sam Sunderland, en moto, attendait une victoire d'étape depuis le grand départ. C'est chose faite depuis jeudi et son succès lors de cette même 4eme étape entre Neom et Al-Ula qui a vu le Britannique sur sa KTM l'emporter pour onze secondes seulement sur le Chilien Jose Conejo, déjà deuxième la veille. Impressionnant sur la seconde moitié du parcours du jour, Sunderland avait déjà fait parler de lui lors de la deuxième étape, qu'il avait terminée en deuxième position. Pas de changement au classement général, toujours dominé par le vainqueur de la veille l'Américain Ricky Brabec devant l'Argentin Kevin Benavides, troisième mercredi à 45 secondes de Sunderland, toujours cinquième du classement malgré ce premier succès. A noter qu'au lendemain du nouvel abandon d'Adrien Van Beveren (le Nordiste avait déjà jeté l'éponge en 2018 et 2019), Yamaha a encore perdu l'un de ses pilotes. Comme Van Beveren, Xavier de Soultrait avait été victime d'une chute mardi, en fin d'étape. Mercredi, il se plaignait toujours du poignet droit et a dû poser pied à terre après 300 kilomètres.

Les classements

Classement de l'étape motos

1- Sam Sunderland (GBR/KTM), en 4h24'40

2- Jose Cornejo (CHI/Honda), à 11”

3- Kevin Benavides (ARG/Honda), à 46”

4- Paulo Gonçalves (POR/Hero), à 2'22

5- Franco Caimi (ARG/Yamaha)

...

8- Johnny Aubert (FRA/Sherco), à 4'03

...



Classement général motos

1- Ricky Brabec (USA/Honda), en 15h06'43

2- Kevin Benavides (ARG/Honda), à 2'30

3- Jose Cornejo (CHI/Honda), à 8'31

4- Toby Price (AUS/KTM), à 12'09

5- Sam Sunderland (GBR/KTM), à 14'11

...

11- Adrien Metge (FRA/Sherco), à 44'24

...



Classement de l'étape autos

1- Stéphane Peterhansel-Paulo Fiuza (FRA-POR), en 4h4'34

2- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA), à 2'26

3- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP), à 7'18

4- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS), à 11'30

5- Mathieu Seradori-Fabian Lurquin (FRA-BEL), à 13'17

...



Classement général autos

1- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP), en 15h12'12

2- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA), à 3'03

3- Stéphane Peterhansel-Paulo Fiuza (FRA-POR), à 11'42

4- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS), à 23'10

5- Orlando Terranova-Bernardo Grue (ARG-ARG), à 23'13

...