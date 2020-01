Deuxième victoire d’étape sur le Dakar 2020 pour Ricky Brabec ! L’Américain de 28 ans, qui vise un premier succès dans le plus célèbre rallye-raid du monde, a remporté la 6eme étape ce vendredi, longue de 447 kilomètres, avec uniquement des dunes, entre Hail et Riyadh, et conforte ainsi sa place de leader du classement général, qu’il occupe depuis la troisième étape. Le pilote Honda, qui a pris la tête un peu avant la mi-course et ne l’a plus lâchée, a devancé de 1’34 l’Espagnol Joan Barreda (Honda) et de 2’45 l’Autrichien Matthias Walkner (KTM), des pilotes assez loin au classement général. Les rivaux de Brabec ont en revanche connu des difficultés. Deuxième et vainqueur de l’étape de jeudi, Toby Price (KTM), victime d’un problème de roue arrière, est arrivé 16’33 après Brabec, alors que Kevin Benavides (Honda), sur le podium vendredi matin, a tout perdu après avoir cassé son moteur à 44 kilomètres de l’arrivée. Il attend désormais qu’un concurrent vienne le tracter jusqu’à Riyadh. Du coup, ce sont désormais Pablo Quintanilla (Husqvarna) et Toby Price qui sont derrière Brabec au général, mais l’Américain a plus de vingt minutes d’avance. De quoi passer une excellente journée de repos samedi !

Au tour de Peterhansel !

Toujours le même trio en tête du Dakar chez les autos ! Sauf gros accident, Stéphane Peterhansel (Mini), Carlos Sainz (Mini) et Nasser Al-Attiyah (Toyota) devraient se jouer la victoire finale, et ce vendredi, c’est le pilote français qui s’est montré à son avantage. Déjà vainqueur de l’étape de mercredi, Stéphane Peterhansel s’est imposé en 4h27’17, avec 1’35 d’avance sur l’Espagnol et 3’22 sur le Qatari. Le Franc-Comtois est passé en tête à six des sept points de passage intermédiaires (il avait deux secondes de retard sur Sainz au 213eme kilomètre), preuve de sa domination sur ces 477 kilomètres de spéciales, qui n’ont pas fait de gros dégâts parmi les cadors et les outisders. Au classement général, c’est toujours Carlos Sainz qui est en tête, avec 7’46 d’avance sur Al-Attiyah et 16’18 sur Peterhansel. Les autres pilotes ont plus de 35 minutes de retard.

Les classements

Classement de l'étape motos

1- Ricky Brabec (USA/Honda) en 4h36'28

2- Joan Barreda (ESP/Honda) à 1'34

3- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 2'45

4- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) à 4'55

5- Luciano Benavides (ARG/KTM) à 5'02

...

12- Adrien Metge (FRA/Sherco) à 16’37

...



Classement général motos (après 6 étapes sur 12)

1- Ricky Brabec (USA/Honda) en 23h43'47

2-Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) à 20'56

3- Toby Price (AUS/KTM) à 25'39

4- Jose Cornejo (CHI/Honda) à 25'41

5- Joan Barreda (ESP/Honda) à 32'58

...

11- Adrien Metge (FRA/Sherco) à 1h14'18

...



Classement de l'étape autos

1- Stéphane Peterhansel -Paulo Fiuza ( FRA -POR/Mini) en 4h27'17

2- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) à 1'35

3- Nasser Al-Attiyah- Matthieu Baumel (QAT-FRA/Toyota) à 3'22

4- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS/Toyota) à 6'42

5- Mathieu Serradori -Fabian Lurquin ( FRA -BEL)/Century) à 7'10

...



Classement général autos (après 6 étapes sur 12)

1- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) en 23h33'05

2- Nasser Al-Attiyah- Matthieu Baumel (QAT- FRA /Toyota) à 7'46

3- Stéphane Peterhansel -Paulo Fiuza ( FRA -POR/Mini) à 16'18

4- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS/Toyota) à 36'46

5- Orlando Terranova-Bernardo Grue (ARG-ARG/Mini) à 43'52

...