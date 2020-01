Dakar 2020 (E5) : Et de deux pour Sainz et Price !

Belle journée pour Carlos Sainz et Toby Price à l’occasion de la 5eme étape du Dakar, qui se déroulait sur 353 kilomètres entre Al-Ula et Hail, dans le nord-ouest de l’Arabie Saoudite. Les deux pilotes ont remporté leur deuxième spéciale de l’édition 2020 et ont ainsi fait une bonne opération au classement général. Leader depuis mardi, le vainqueur des éditions 2010 et 2018 Carlos Sainz (Mini) compte désormais 5’59 d’avance sur le tenant du titre, Nasser Al-Attiyah (Toyota), grâce à sa victoire de ce jeudi. L’Espagnol a attendu le 250eme kilomètre pour prendre la tête, mais ne l’a plus lâchée jusqu’à l’arrivée. C’est Stéphane Peterhansel (Mini), sur la lancée de sa victoire de mercredi, qui avait pris le meilleur départ, avant de se faire doubler par Yazeed Al-Rajhi (Toyota), le régional de l’étape, et Al-Attiyah, mais Sainz s’est montré le plus fort sur la fin. Il devance sur cette étape Al-Attiyah de 2’56 et Peterhansel de 6’11. Le pilote français est troisième du général, mais désormais à 17’53 de Sainz. A noter la septième place de Fernando Alonso dans cette étape, à 12’23 de son compatriote.

Price remet ça, Sunderland abandonne

Du côté des motos, la victoire est revenue à Toby Price, le vainqueur des éditions 2016 et 2019. Le pilote KTM, qui avait déjà gagné la première étape, s’est imposé après près de quatre heures de course, avec 1’12 d’avance sur Pablo Quintanilla (Husqvarna) et 2’31 sur Andrew Short (Husqvarna). Si Matthias Walkner (KTM) avait signé le meilleur départ, en menant au premier point de chronométrage (51eme kilomètre), Price a ensuite pris les commandes jusqu’à l’arrivée. Cela lui permet de revenir à 9’06 du leader Ricky Brabec (Honda), quatrième ce jeudi, au classement général. José Cornejo (Honda), le vainqueur de la spéciale de mercredi et donc contraint d’ouvrir cette spéciale, n’a pu faire mieux que treizième à 14’57, trois places devant le premier Français, Adrien Metge (Sherco). La course est en revanche déjà terminée pour le Britannique Sam Sunderland (KTM), vainqueur du Dakar 2017, qui a chuté au 187eme kilomètre et s’est blessé aux lombaires et à l’épaule gauche. Vendredi, les pilotes auront droit à 477km de spéciales entre Hail et Riyad, avant une journée de repos bien méritée.

Les classements

Classement de l'étape motos

1- Toby Price (AUS/KTM) en 3h57'33

2- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) à 1'12

3- Andrew Short (USA/Husqvarna) à 2'31

4- Ricky Brabec (USA/Honda) à 3'03

5- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 6'54

...

16- Adrien Metge (FRA/Sherco) à 16’20

...



Classement général motos (après 5 étapes sur 12)

1- Ricky Brabec (USA/Honda) en 19h07'19

2- Toby Price (AUS/KTM) à 9'06

3- Kevin Benavides (ARG/Honda) à 11'32

4- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) à 16’01

5- Jose Cornejo (CHI/Honda) à 20'25

...

11- Adrien Metge (FRA/Sherco) à 57'41

...



Classement de l'étape autos

1- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) en 3h52'01

2-Nasser Al-Attiyah- Matthieu Baumel (QAT-FRA/Toyota) à 2'56

3- Stéphane Peterhansel -Paulo Fiuza ( FRA -POR/Mini) à 6'11

4- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS/Toyota) à 8’29

5- Orlando Terranova-Bernardo Grue (ARG-ARG/Mini) à 8'52

...



Classement général autos (après 5 étapes sur 12)

1- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) en 19h04'13

2- Nasser Al-Attiyah- Matthieu Baumel (QAT- FRA /Toyota) à 5'59

3- Stéphane Peterhansel -Paulo Fiuza ( FRA -POR/Mini) à 17'53

4- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (EAU-RUS/Toyota) à 31'39

5- Orlando Terranova-Bernardo Grue (ARG-ARG/Mini) à 32'05

...