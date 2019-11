L’équipe de France a remporté la troisième Fed Cup de son histoire dimanche, après les sacres de 1997 et 2003, en dominant l’Australie 3-2 à Perth.

Une victoire acquise à l’issue du double décisif, remporté par Kristina Mladenovic et Caroline Garcia face à Ashleigh Barty et Samantha Stosur (6-4, 6-3), sur leur troisième balle de match.

Mladenovic avait redonné l’avantage aux joueuses de Julien Benneteau en début de journée grâce à un exploit contre Barty (2-6, 6-4, 7-6[1]), avant que Pauline Parmentier, préférée à Garcia, ne s’incline face à Ajla Tomljanovic (6-4, 7-5).

ALLEEEEEEEEEZ!!!



France are the 2019 #FedCup by BNP Paribas champions!



1997 | 2003 | 2019 #FedCupFinal #AUSFRA #TousEnsemBleu pic.twitter.com/oZsJYrYy9s