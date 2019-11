Après avoir déjà apporté le premier point la veille face à Ajla Tomljanovic, Kristina Mladenovic a redonné l’avantage aux Bleues contre l’Australie dimanche à Perth, pour la deuxième journée de la finale de la Fed Cup.

"Kiki" a dominé la numéro un mondiale Ashleigh Barty en trois manches et plus de 2h30 de jeu (2-6, 6-4, 7-6[1]). "J'avais un plan de jeu depuis le début et je l'ai tenu tout le long du match. Le début de match s'est joué sur des détails, quelques fautes directes... Et je sais que face à une si bonne joueuse on n'a pas le droit à l'erreur", a-t-elle ensuite réagi, rapporte la FFT.

Et c’est finalement Pauline Parmentier, plutôt que Caroline Garcia, balayée samedi face à Berty (6-0, 6-0), qui va tenter de donner le point décisif aux Tricolores contre Tomljanovic.