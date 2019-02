Caroline Garcia a remporté le premier simple du quart de finale de Fed Cup entre la Belgique et la France, ce samedi à Liège. La n°1 tricolore a bataillé durant trois sets et 2h05 de jeu pour dominer Alison Van Uytvanck (7-6, 4-6, 6-2), signant là un retour gagnant en équipe de France, plus de deux ans après sa dernière apparition. Place maintenant sur le court à Alizé Cornet, face à Elise Mertens.