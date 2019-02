Mission accomplie, et avec la manière ! Caroline Garcia a totalement réussi son retour en équipe de France de Fed Cup, en contribuant grandement à la qualification des Bleues pour les demi-finales. Au lendemain de son succès contre Alison Van Uytvanck (7-6 [2], 4-6, 6-2), qui avait bien lancé le week-end tricolore, la Lyonnnaise a terminé le travail en dominant la n°1 belge, Elise Mertens (6-2, 6-3), qui valide la victoire 3-0 des Françaises. Net et sans bavure.

"C'est vrai que je me sentais bien sur le terrain, a confirmé Garcia, qui n'a pas tremblé au moment d'assumer son statut de n°1 française pour sa première apparition avec les Bleues depuis plus de deux ans. C'était important pour moi d'être sur le terrain. J'avais envie d'y être. Je voulais jouer, apporter ce que je peux. On s’est bien préparé toute la semaine, on a eu une bonne ambiance."

Un point important. Et une belle réussite pour le nouveau capitaine, Julien Benneteau, qui a réussi la "greffe" entre Garcia et ses désormais ex-anciennes coéquipières. "Elles ont répondu présent sur le terrain, a savouré le Bressan sur beIN SPORTS. Aujourd'hui, elles sont toutes hyper heureuses du résultat final. Je leur ai dit que c'était le début d'une nouvelle histoire. Le passé est le passé, concentrez vous sur le présent et le futur, il y a une histoire à écrire."

Le prochain chapitre, ce sera dans un peu plus de deux mois, pour une demi-finale face à un gros morceau, la République tchèque, "la plus belle équipe de ces 10 dernières années" dixit Benneteau, ou la Roumanie de la n°1 mondiale Simona Halep. Quoi qu'il arrive, "il faudra se préparer pour faire un exploit", prévient Benneteau. Qui sait qu'il pourra désormais compter sur Garcia, sa n°1.