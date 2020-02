Tennis : La Fed Cup s’offre un lifting

La France attend son heure

La Fed Cup est morte, vive la Fed Cup ! A l’image de la nouvelle Coupe Davis qui s’est déroulée en novembre dernier à Madrid, la compétition féminine opposant des équipes nationales s’est elle aussi refaite une beauté pour 2020. Ainsi, il en est désormais fini de l’ancien système mettant aux prises les huit meilleures nations mondiales lors de trois tours, des quarts de finale à la finale, durant toute la saison. Comme chez les hommes,La compétition va en effet débuter par une, du 7 au 8 février, avec en ligne de mire l’idée de rejoindre les, qui aura lieu en avril prochain. Cette seconde étape se disputera à Budapest sur la terre battue, qui accueille d’ordinaire des tournois ATP et WTA. En revanche, la surface lors de cette première phase est choisie par le pays à domicile.Du coup, ce week-end, lesaux quatre coins du monde dans l’ancien format, à savoir quatre simples et un double pour se départager. Etats-Unis – Lettonie, Pays-Bas – Biélorussie, Roumanie – Russie, Brésil – Allemagne, Espagne – Japon, Suisse – Canada, Belgique – Kazakhstan et Slovaquie – Grande-Bretagne seront au menu de vendredi à samedi. Lauréate du dernier Open d’Australie, Sofia Kenin sera notamment présente pour défendre les couleurs de son pays, avec Serena Williams.Respectivement tenante du titre et finaliste, laet l’seront pour leur part au rendez-vous dans deux mois, en compagnie de la, le pays-hôte, et de la, qui bénéficie d’une wild card pour cette édition 2020. La suite ressemblera à ce qui a été vu du côté de Madrid, avec une semaine de compétition et, puis des phases finales. Les rencontres se disputeront en trois points (deux simples et un double) et les premiers de chaque poule accéderont aux phases finales, avec demi-finales et finale au programme.