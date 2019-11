Mladenovic ouvrira le bal face aux Australiennes

Le tirage au sort de la finale de la Fed Cup, la dernière disputée sous le format traditionnel, a été effectué ce vendredi matin à Perth. C'est donc Kristina Mladenovic qui lancera les hostilités samedi face à la n°2 australienne, Ajla Tomljanovic. Caroline Garcia, désormais n°2 tricolore, défiera ensuite la n°1 mondiale Ashleigh Barty, désireuse d'offrir à son pays son premier trophée depuis 1974.

Dimanche, on reprendra comme prévu par le duel des n°1 entre Mladenovic et Barty, avant Tomljanovic-Garcia. Le double décisif, si besoin, devrait opposer la paire Mladenovic-Garcia à un duo composé de Barty et Samantha Stosur. Les rencontres débuteront à partir de 4 heures du matin, heure française.