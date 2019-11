Mladenovic fait fort, Garcia craque

Les Bleues sont dans les clous. Mais évidemment, la notion d’équipe prend tout son sens et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ascenseur émotionnel a été de mise pour cette première journée de la finale de la Fed Cup. Les Bleues craignaient le pire dans cette RAC arena de Perth bondée de 15000 personnes, qui n’attendaient que de mettre le feu. Elles ont d'abord brillé et le public a été contraint de ronger son frein avant d'enfin exulter.

Car loin de craindre cette atmosphère forcément hostile, Kristina Mladenovic, tout juste auréolée de son titre au Masters de double à Shenzhen, s’est régalée pour son entrée en matière face à une Alja Tomljanovic qui n’a jamais réussi à passer la première (6-1, 6-1). Un véritable carton plein acquis en 1h12’ idéal pour lancer les Bleues. "Je ne pouvais pas rêver mieux pour commencer. J'ai vraiment joué comme je voulais le faire, un cran au-dessus d'elle. Je suis très contente de mon match, c'est une performance énorme", a expliqué Mladenovic pour Le Parisien.

0️⃣ 1️⃣



