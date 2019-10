La liste des Bleues pour la finale en Australie

Julien Benneteau a dévoilé la liste de l'équipe de France pour la finale de la Fed Cup, qui aura lieu en Australie, à Perth, les 9 et 10 novembre.

Une sélection sans surprise où l'on retrouve Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Alizé Cornet, Fiona Ferro et Pauline Parmentier.

Pas de surprise non plus côté australien où la n°1 mondiale Ashleigh Barty sera entourée par Ajla Tomljanovic, Samantha Stosur, Astra Sharma et Priscilla Hon.

