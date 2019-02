Halep très motivée avant d'affronter les Bleues

Victorieuse en simple des Tchèques Katerina Siniakova et Karolina Pliskova, Simona Halep a contribué à qualifier la Roumanie pour les demi-finales de la Fed Cup.

"Je ressens encore les émotions, c'était génial", a confié la n°2 mondiale à son arrivée au Qatar pour le tournoi de Doha. "C'est la première fois qu'on va en demi-finales, cela signifie beaucoup", a ajouté Halep, qui sera très motivée pour défier les Bleues en France au mois d'avril.

"Je vais mettre la Fed Cup au même niveau que les tournois du Grand Chelem, c'est un objectif de victoire aussi important", a assuré la lauréate de Roland-Garros en 2018.

Both on and off the court, @Simona_Halep showed her #FedCup colours for Romania... pic.twitter.com/zZ6bM5BYHM